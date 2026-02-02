Συμβαίνει τώρα:
Συνελήφθη στο Ιράν ο σεναριογράφος της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Ένα απλό ατύχημα»

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για εμπειρίες στη φυλακή και για τη βία του ιρανικού κράτους
Ο σκηνοθέτης Jafar Panahi, νικητής του Χρυσού Φοίνικα για την ταινία «Ήταν απλά ένα ατύχημα»
Ο σκηνοθέτης Jafar Panahi, νικητής του Χρυσού Φοίνικα για την ταινία «Ένα απλό ατύχημα» / Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Συνελήφθη στο Ιράν ο σεναριογράφος Μεχντί Μαχμουντιάν, ο οποίος μαζί με τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, του υποψήφιου για Όσκαρ πολιτικού θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα», όπως έγινε γνωστό σήμερα (02.02.2026) γνωστό από το ειδησεογραφικό μέσο Emtedad.

Ενδεχόμενη αιτία για τη σύλληψη του σεναριογράφου του «It Was Just an Accident», μπορεί να είναι μια επιστολή που υπέγραψε μαζί με άλλες δημόσιες προσωπικότητες και στην οποία καταδικάζεται η αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών στις αρχές Ιανουαρίου στο Ιράν.

«Η βία, όταν αφήνεται αναπάντητη, γίνεται ομαλότητα. Και όταν γίνεται ομαλότητα, διαδίδεται. Γίνεται μεταδοτική», δήλωσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαχμουντιάν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του αφού συνελήφθη ενώ ο δικηγόρος του είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο ιρανός σκηνοθέτης της ταινίας Τζαφάρ Παναχί αναφέρθηκε στην κατάσταση στην πατρίδα του κάνοντας μια δραματική έκκληση κατά την έναρξη της τελετής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στα μέσα Ιανουαρίου στο Βερολίνο.

Ο Παναχί κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την τελευταία ταινία του, γεγονός που τον καθιστά υποψήφιο για το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στα Όσκαρ.

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για εμπειρίες στη φυλακή και για τη βία του ιρανικού κράτους.

Ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην τον Παναχί σε ποινή φυλάκισης.

