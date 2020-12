Έληξε το lockdown ξεχύθηκαν στα μαγαζιά οι Βρετανοί! 925.000 και σε «ψηφιακές» ουρές (pics, video)

Ακόμα δεν άρχισαν οι εμβολιασμοί στην Βρετανία και οι εικόνες που έρχονται από το Λονδίνο και αλλού προκαλούν τρόμο.

Βρετανοί στήθηκαν από τα ξημερώματα στις ουρές για να ψωνίσουν σε μεγάλα πολυκαταστήματα που είχαν φροντίσει να ανακοινώσουν προσφορές. Ο ένας πάνω στον άλλον έξω από το Primark και το Debenhams οι βρετανοί συμπεριφέρονταν σαν να μην υπάρχει κορονοϊός!

Δείτε τις απίστευτες εικόνες

Dying for a bargain in #Debenhams …….what’s wrong with their wit ….#SocialDistance pic.twitter.com/VhuBx1muFV — Eugene Diamond (@EDiamond136) December 2, 2020

Sad c**ts 🤦‍♂️ just to get their atmosphere tops & cedarwood state boxers 🤦‍♂️😂 #primark https://t.co/1NreqZcamU — Ricky Burford (@RICKY93JB) December 2, 2020

Huge queue building up outside #Primark at White Rose Shopping Centre in #Leeds today. Read more: https://t.co/Udt40cjVt6 pic.twitter.com/zjCBtwpkGM — ITV News Calendar (@itvcalendar) December 2, 2020

«Ψηφιακές» ουρές – 925.000 στην αναμονή!

Το άλλο απίστευτο έγινε στο διαδίκτυο. Οι καταναλωτές έμειναν κολλημένοι σε ψηφιακές ουρές προσπαθώντας να κάνουν αγορές στο site του πολυκαταστήματος Debenhams αφού όλοι προσπαθούσαν να βρουν ευκαιρίες καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε την χρεοκοπία της.

Το Debenhams ανακοίνωσε ξεπούλημα από τις 7 το πρωί με αποτέλεσμα να γίνει χαμός.

Οι καταναλωτές ενημερώνονταν με μηνύματα για το πότε θα μπορέσουν να μπουν στο site όχι να μπουν και να ψωνίσουν απλά.

Έτσι, κάποια στιγμή βρέθηκαν στην ψηφιακή ουρά 925.000 πελάτες σύμφωνα με την Evening Standard.

Το κλείσιμο των Debenhams είναι μια πολύ θλιβερή είδηση για τους Βρετανούς αφού είναι μια επιχείρηση με 242 χρόνια ιστορίας. Όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα της τελευταίας στιγμής.