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Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σε αδιέξοδο
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ /REUTERS / Kylie Cooper
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (17/08/2026) από το Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συμφωνία που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητη για την επίλυση της κρίσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει ποιους ακριβώς όρους θα ήθελε να περιλαμβάνει μια νέα συμφωνία με το Ιράν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών που είχε προβλεφθεί στο Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) ανάμεσα στο Ιράν και ΗΠΑ, χωρίς να έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία ή να δοθεί παράταση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σε αδιέξοδο, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφορές ως προς τους όρους μιας συνολικής συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε παράλληλα στη σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αποκαλύπτοντας ότι έχει λάβει απάντηση από τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που ο Τραμπ έχει αποφασίσει τη μείωση της κλίμακας των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, τη σχέση του με τον Κιμ.

Ο Τραμπ μίλησε ακόμη για τον Βρετανό πρωθυπουργό, εκτιμώντας ότι είναι διατεθειμένος να «ανοίξει» τη Βόρεια Θάλασσα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, με ιδιαίτερη έμφαση στη μετανάστευση και την ενέργεια.

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