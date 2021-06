Η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν ξεχνά – και πώς θα μπορούσε άλλωστε – τον αγαπημένο της Φίλιππο που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο. Για πρώτη φορά μετά από εφτά δεκαετίες κοινού βίου δεν γιόρτασε τα γενέθλια του πρίγκιπα με εκείνον.

Με μία λιτή αλλά συγκινητική χειρονομία η Βασίλισσα Ελισάβετ απέτισε φόρο τιμής στον λατρεμένο της Φίλιππο, δύο μήνες μετά τον θάνατό του. Σήμερα, 10 Ιουνίου, ο Δούκας του Εδιμβούργου θα έκλεινε τα 100 και η Βρετανίδα μονάρχης φύτεψε μία τριανταφυλλιά στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πρόκειται για ένα φυτό που αναπτύχθηκε πρόσφατα και του δόθηκε η ονομασία «Δούκας του Εδιμβούργου», προς τιμήν του εκλιπόντος βασιλικού συζύγου.

Η τριανταφυλλιά ήταν δώρο του προέδρου της «Royal Horticultural Society», Κιθ Γουίντ, και παραδόθηκε στη Βασίλισσα Ελισάβετ την προηγούμενη εβδομάδα.

«Πρόκειται για ένα ρόδο που ονομάζεται Δούκας του Εδιμβούργου και είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και σε όλα τα υπέροχα πράγματα που πέτυχε στη ζωή του», είπε στην Ελισάβετ ο πρόεδρος της RHS, Κιθ Γουίντ, για το δώρο του. Εκείνη του απάντησε ότι η τριανταφυλλιά είναι πολύ όμορφη, και ότι η χειρονομία του ήταν πολύ ευγενική.

Η τριανταφυλλιά που παραδόθηκε στη Βασίλισσα δεν έχει ακόμα ανθίσει, όμως ο Γουίντ έδειξε στην Ελισάβετ σε φωτογραφία πώς θα είναι τα άνθη, τα οποία θα έχουν ένα βαθύ ροζ χρώμα.

Today we remember His Royal Highness The Duke of Edinburgh, on what would have been his 100th birthday.



Last week, The Queen was gifted a Duke of Edinburgh rose by @The_RHS, of which Her Majesty is Patron.



