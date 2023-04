Μία φωτογραφία που ανέβηκε στο Twitter κατάφερε να σχολιαστεί από χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, καθώς απεικονίζεται ένα λιτό δωμάτιο διαμερίσματος, που χρήστης του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι πρόκειται για το δωμάτιο του Έλον Μασκ.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Έλον Μασκ απάντησε στον χρήστη gaut, που έκανε την πρώτη ανάρτηση στο Twitter, σχολιάζοντας το δήθεν δωμάτιο του λέγοντας: «Δεν είναι τελείως λάθος. Κοιμήθηκα στον καναπέ ενός φίλου το περασμένο Σαββατοκύριακο».

Για την ιστορία να πούμε ότι η αρχική ανάρτηση του gaut ανέφερε: «Ο Έλον Μασκ έχει περιουσία 188 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτό είναι το δωμάτιό του».

Δημοσίευε παράλληλα μια φωτογραφία όπου φαινόταν ένα στρώμα στο πάτωμα, ένας υπολογιστής στην πρίζα και λίγα ρούχα πεταμένα κάτω.

Ο gaut έγραψε επίσης: «Αυτό αποδεικνύει πως ό,τι χρειάζεται κανείς στη ζωή του για να είναι ευτυχισμένος είναι ένα στρώμα και 188 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακολουθήστε με για περισσότερες συμβουλές».

Not totally wrong. Slept on a friend’s couch last weekend.