Ελβετία: Αγνοούνται τρία άτομα μετά από πλημμύρες στα νοτιοανατολικά της χώρας – «Ξεχείλισαν» τα ποτάμια

Η αστυνομία στο καντόνι Γκριζόν της Ελβετίας ανακοίνωσε σήμερα (22.06.2024) πως τρεις άνθρωποι αγνοούνται λόγω πλημμυρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα που είχε επίσης δηλωθεί αγνοούμενη, «βρέθηκε ζωντανή» και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η γυναίκα ήταν το τέταρτο άτομο που είχε δηλωθεί αγνοούμενο στην Ελβετία από τις πλημμύρες που έπληξαν το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Καταιγίδες και πολύ έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κοιλάδα Μεσολτσίνα, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού.

«Τα ποτάμια υπερχείλισαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν και έπρεπε να αποκλειστούν», εξήγησε η αστυνομία.

In #Zermatt treedt het riviertje de #Vispa buiten haar oevers. De plaatselijke brandweer is aanwezig. Zware machines proberen materiaal uit het water te trekken, zodat de brug niet verstopt raakt. Op de 2 foto’s laten de door puinstromen geblokkeerde weg van Täsch naar Zermatt.… pic.twitter.com/lDFd4MZXkW — Johanns (Alpen)weer (@Alpenweerman) June 21, 2024

💦Floods in Zermatt Visp, #Switzerland

June 21

The cause of the #flooding was intense and prolonged rainfall. It led to a sharp rise of river levels in the region



The technology of extricating water from air will help to make the climate more manageable

🎞https://t.co/WPnZHkQMCP pic.twitter.com/DjwZW1vznI — Irene (@irene_makarenko) June 22, 2024

Αρκετές δεκάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης από τα σπίτια τους σε αυτή την περιοχή καθώς και στη γειτονική κοιλάδα Καλάνκα.

#BREAKING Massive thunderstorms and torrential rain in southeastern Switzerland have caused flooding and landslides. Search and rescue teams are still looking for 3 missing people. pic.twitter.com/rjPwXZMSF3 — Fast News Network (@fastnewsnet) June 22, 2024

Just watching Nigel Farage dismissing proper climate action on TV as these pictures from Switzerland hit my timeline.



He really is quite the imbecile.

pic.twitter.com/RrmC3jbGOv — Brendan May (@bmay) June 21, 2024

#BREAKING: FLOODS AND LANDSLIDES WREAK HAVOC IN SWISS AND FRENCH ALPS 🌊🇨🇭🇫🇷



Heavy rains have caused severe flooding and landslides in the alpine regions of Switzerland and France.



Hundreds of homes have been destroyed, and the renowned Swiss resort town of Zermatt is… https://t.co/4YZLLO1hCn pic.twitter.com/ADu7hiOeBG — Genius Bot X (@GeniusBotX) June 21, 2024

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελβετίας τις τελευταίες ημέρες. Η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους αποκόπηκε και διακόπηκαν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Zermatt tambah parah 🥺 pic.twitter.com/w18gWCutP0 — Bu Samidi (@shallhar) June 22, 2024

Το διάσημο χιονοδρομικό κέντρο του Ζερμάτ, στο καντόνι του Βαλέ, είναι αποκομμένο από τον κόσμο από το μεσημέρι της Παρασκευής, λόγω κινδύνου πλημμύρας, που οδήγησε στη διακοπή των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων.