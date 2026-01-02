Ελβετία: Αυτά είναι τα πρόσωπα των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά: Συγγενείς εκλιπαρούν για νέα στα social media

Η αγωνία κορυφώνεται στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, καθώς δεκάδες νέοι είναι αγνοούμενοι μετά από την τεράστια πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation.

Νέοι από 15 έως 25 ετών παραμένουν αγνοούμενοι μετά τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 47 νεκρούς και 115 τραυματίες. Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκαν σε εφιάλτη, όταν η φωτιά που ξέσπασε από ένα κερί – βεγγαλικό κατέκαψε τους θαμώνες, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Συγγενείς και φίλοι αγωνιούν και προσπαθούν να μάθουν εάν τα αγαπημένα τους πρόσωπα επέζησαν ή πέθαναν στις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς. Τα εγκαύματα ήταν τόσο σοβαρά, κυρίως σε νεαρά άτομα, και οι ελβετικές αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να ανακοινωθούν τα ονόματα όλων των θυμάτων.

Γονείς παιδιών που αγνοούνται απευθύνουν απεγνωσμένες εκκλήσεις για πληροφορίες στα social media ενώ πρεσβείες ξένων χωρών προσπαθούν να εντοπίσουν αν ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται οι πολίτες τους. Ο Ιταλός πρέσβης στη Ελβετία, Τζαν Λορέντζο Κορνάδο, δήλωσε ότι έχουν αναγνωριστεί όλοι οι τραυματίες εκτός από πέντε από τους 112, αλλά οι ελβετικές αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων ή των τραυματιών.

Έξι Ιταλοί παραμένουν αγνοούμενοι και 13 νοσηλεύονται, ενώ οκτώ Γάλλοι είναι ακόμη αγνοούμενοι και άλλοι εννέα ανάμεσα στους τραυματίες. Το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε ήταν ο 17χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ένας νεαρός Ιταλός παίκτης του γκολφ, ωστόσο τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ιταλία Κρίστιαν Μαυρής αναφέρουν ότι είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελίν, περιέγραψε την πυρκαγιά ως «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας», τονίζοντας ότι «έκοψε πρόωρα πολλές νεαρές ζωές».

Μαρτυρίες επιζώντων και πλάνα που μεταδόθηκαν στα social media δείχνουν ότι η φωτιά πιθανώς ξέσπασε από βεγγαλικά που ήρθαν πολύ κοντά στο ταβάνι του υπόγειου μπαρ.

Αλίκη Καλλέργη

Ο αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας Αλίκης Καλλέργη, που διαμένει μόνιμα στην Ελβετία, απηύθυνε δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την αγνοούμενη αδερφή του. Η Αλίκη αγνοείται από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά γύρω στη 1:30 π.μ. της Πρωτοχρονιάς. Το μήνυμα του αδερφού της ήταν ξεκάθαρο: «Δεν έχουμε κανένα νέο. Παρακαλώ, όποιος ξέρει κάτι, να επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας».

Η Λαετίσια Μπροντάρ, μητέρα Γάλλου αγνοούμενου, περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV την απελπισία της: «Ψάχνω τον γιο μου πάνω από 30 ώρες. Επισκέφθηκα όλα τα νοσοκομεία χωρίς αποτέλεσμα. Από τους 11 φίλους του που είχαν κλείσει τραπέζι για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, μόνο ένας έχει εντοπιστεί. Ο γιος μου μπορεί να είναι στο νοσοκομείο ή στο νεκροτομείο… Δεν ξέρω πού ακριβώς».



Η μητέρα τόνισε ότι οι γονείς δεν ήταν αμέριμνοι: «Όλοι γνωρίζαμε πού βρίσκονταν τα παιδιά μας. Γιόρταζαν με φίλους». Παράλληλα επισήμανε την έλλειψη ενημέρωσης από τις αρχές: «Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν μπορούν να μας απαντήσουν γιατί δεν ξέρουν τίποτα. Τα εγκαύματα καλύπτουν το 45–60% των σωμάτων, κυρίως τρίτου βαθμού».

Η οικογένεια της Alicia Gonset, 15 ετών, και της Diana Gonset, 14 ετών, ανέφερε την εξαφάνισή τους σε ανάρτηση στα social media.

Ο συντετριμμένος παππούς Pierre Pralong απηύθυνε έκκληση στην τηλεόραση για πληροφορίες σχετικά με την 22χρονη εγγονή του Émilie, η οποία είχε πάει στο Κραν Μοντανά με δύο φίλους και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Στην εκπομπή BFMTV την Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου, ο παππούς ζήτησε από μάρτυρες που βρίσκονταν στο μπαρ να προσφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Σε σχόλιο στο Instagram δόθηκαν λεπτομέρειες για τα τατουάζ της: «Ένα ποτήρι κρασί στον αριστερό τρικέφαλο και ένας κύκνος στον δεξί τρικέφαλο».



Στη λίστα των αγνοουμένων βρίσκεται και ο Stiven Ivanovski, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε πριν ξεσπάσει η φωτιά, περίπου δύο ώρες από τη Βέρνη. Η οικογένειά του περιέγραψε ότι φορούσε λευκό παντελόνι, λευκό πουλόβερ και πιθανώς γυαλιά ηλίου.

Στην Ιταλία, η μητέρα του Giovanni Tamburi, Carla Masielli, απηύθυνε δραματική έκκληση: «Έχουμε καλέσει όλα τα νοσοκομεία, αλλά δεν μου λένε τίποτα. Δεν ξέρουμε αν είναι ανάμεσα στους νεκρούς ή στους αγνοούμενους».

Ο 16χρονος από τη Μπολόνια είχε πάει στο θέρετρο Κραν Μοντανά για διακοπές με τον πατέρα του, μετά τα Χριστούγεννα, και είχε δειπνήσει με φίλους πριν επισκεφθεί το μπαρ, όπου τον είδαν τελευταία φορά να προσπαθεί να διαφύγει από τις φλόγες.

Στο ίδιο μπαρ βρισκόταν και ο Riccardo Minghetti, 16 ετών από τη Ρώμη, ενώ η οικογένεια της Chiara Costanzo, 16 ετών από το Μιλάνο, περιμένει νέα της.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οικογένειες και φίλοι ζητούν απεγνωσμένα κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό των αγνοούμενων.

Μαρτυρίες από το εσωτερικό του μπαρ περιγράφουν πώς βεγγαλικά σε σαμπάνιες προκάλεσαν την έκρηξη, με το ταβάνι να τυλίγεται στις φλόγες, προκαλώντας πανικό και μαζική σύγχυση. Επιζώντες είδαν ανθρώπους να σπάνε παράθυρα για να αναπνεύσουν και να τρέχουν ανάμεσα σε καπνό και φλόγες.

«Πανικός… Κανείς δεν ήξερε ποιον να σώσει πρώτα», λένε.

Πληροφορίες από Dailymail