Ελβετία: Δύο πιλότοι βρέθηκαν μεθυσμένοι πριν από πτήση – Αντικαταστάθηκαν και τέθηκαν εκτός υπηρεσίας

Εκτός υπηρεσίας τέθηκαν 2 πιλότοι της Swiss αφού λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση τους από τη Γενεύη της Ελβετίας, τον περασμένο Μάιο, διαπιστώθηκε πως είχαν περάσει την προηγούμενη νύχτα πίνοντας άφθονο αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε η ελβετική αεροπορική εταιρεία.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο διαδικτυακό περιοδικό aeroTELEGRAPH, το οποίο αποκάλυψε την υπόθεση, το βράδυ πριν από την πτήση οι δυο πιλότοι είχαν πιει «πολύ περισσότερο» από ό,τι θα έπρεπε παρότι το επόμενο πρωί θα έπρεπε να κυβερνήσουν Airbus A220 από την Ελβετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ήταν «ξεκάθαρα υπό την επήρεια αλκοόλ», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε πως «οι δύο πιλότοι τέθηκαν εκτός υπηρεσίας ενώ ακόμη βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (…) και αντικαταστάθηκαν από άλλους πιλότους».

Έκτοτε δεν έχουν ξαναπετάξει και δεν θα επιστρέψουν στην υπηρεσία προτού ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Swiss δεν δημοσιοποίησε πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πτήση.

«Τα μέλη των πληρωμάτων μας υπόκεινται σε σαφείς και αυστηρούς κανόνες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υπηρεσία ούτε να την εκτελούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Έχουμε πολύ υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων και τα πληρώματά μας, και δεν ανεχόμαστε την παραμικρή κατάχρηση αλκοόλ», υπογραμμίζει η Swiss.