Τραμπ: «Πολύ σύντομα» θα χτυπήσουμε το “Pickaxe Mountain” στο Ιράν» – Νέες απειλές κατά των Χούθι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκληραίνει την στάση του απέναντι στο Ιράν αλλά και στους Χούθι και προαναγγέλλει νέα χτυπήματα στην Τεχεράνη.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν «πολύ σύντομα» την υπόγεια εγκατάσταση του Pickaxe Mountain, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν έχει δει ακόμη τίποτα».

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Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το Ιράν έχει μεταφέρει πυρηνικούς φυγοκεντρητές στην περιοχή, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι «πολύ πιθανό» να πραγματοποιηθεί επίθεση.

Τονίζοντας παράλληλα πως οι ιρανικές αρχές «δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα για να το αποτρέψουν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «οπωσδήποτε» τη νέα πυρηνική εγκατάσταση για την οποία γίνεται λόγος

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.Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν σχεδιάζει να αποχωρήσει άμεσα από την περιοχή, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε δεκαετίες για να ανατραπούν τα αποτελέσματα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Τι είναι το Pickaxe Mountain

Το Pickaxe Mountain αποτελεί μία από τις πλέον οχυρωμένες υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα νότια της Νατάνζ και διαθέτει δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.

Η εγκατάσταση είχε δηλωθεί το 2020 στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ως μελλοντική μονάδα συναρμολόγησης φυγοκεντρητών για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε τόσο μεγάλο βάθος ώστε θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να καταστραφούν ακόμη και με τις ισχυρότερες βόμβες διάτρησης οχυρών που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

«Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα οι διαπραγματεύσεις»Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν ενδιαφέρεται προς το παρόν για συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, το Ιράν επιδιώκει συνάντηση με τις ΗΠΑ, ωστόσο, κατά την άποψή του, η κατάλληλη στιγμή για μια συμφωνία ήταν πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση της κρίσης. Πρόσθεσε ότι η αμερικανική πλευρά θα εξετάσει ενδεχόμενες συνομιλίες μόνο όταν υπάρξουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Προειδοποίηση προς τους Χούθι

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε παράλληλα μήνυμα προς τους Χούθι της Υεμένης, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στρατιωτικά εάν η οργάνωση επιχειρήσει να εφαρμόσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει εξαγγείλει για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία.Υπενθύμισε τις προηγούμενες αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι, σημειώνοντας ότι μετά από περίπου 45 ημέρες εντατικών βομβαρδισμών η οργάνωση περιόρισε σημαντικά τις επιθέσεις της κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Νωρίτερα, οι Χούθι είχαν προειδοποιήσει μέσω ασυρμάτου εμπορικά πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για νέα αναταραχή σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο και ο Λίβανος

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η λιβανική κυβέρνηση επεξεργάζονται συγκεκριμένα σχέδια για την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνσή της από τον νότιο Λίβανο, με τη συνδρομή και άλλων χωρών.Υποστήριξε ακόμη ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης από τον Λίβανο, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διαλόγου με τη Χεζμπολάχ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με οποιονδήποτε, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη των ΗΠΑ, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό της εχθρότητας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.