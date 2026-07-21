Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Χούθι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα εάν συμβεί οτιδήποτε σε σχέση με το ναυτικό αποκλεισμό από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ανέφερε το Walter Bloomberg.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην απειλή των Χούθι να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα, λέγοντας: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

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«Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Το έχουμε κάνει αυτό με τους Χούθι στο παρελθόν και δεν έχουμε νέα τους εδώ και καιρό… και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι και αυτοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της σύγκρουσης», είπε

«Νομίζω ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα πρέπει απλώς να τακτοποιήσουμε τις δουλειές μας», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι δύο πετρελαιοφόρα που μετέφεραν αργό πετρέλαιο από τη Σαουδίκή Αραβία στην Ασία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη μετά από απειλές από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν, καθώς μια διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διέκοψε τη ναυτιλία μέσω δύο από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία συμφόρησης στον κόσμο.

Οι εκτροπές ήρθαν καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν στόχους στα νότια και δυτικά του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Τεχεράνη στόχευσε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία και τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, στην τελευταία κλιμάκωση της βίας που σχεδόν κατέστρεψε μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.