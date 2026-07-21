Γαλλία: Νεκροί δύο πυροσβέστες σε φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες σε φωτιά που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, μια πυρκαγιά σε κτίριο» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις με τη φωτιά στο Μπορντό της Γαλλίας να μαίνεται.

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Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων, οι φλόγες έχουν κάψει ένα μεγάλο κομμάτι γης ενώ οι απογειώσεις από το αεροδρόμιο διακόπηκαν.

Deux sapeurs-pompiers engagés dans l’incendie de Mérignac sont morts



Les flammes ont dévoré au moins un hectare, les décollages sont interrompus. https://t.co/T7mc61fCsU pic.twitter.com/MvC65WLOmB — air plus news (@airplusnews) July 21, 2026

Un important incendie s’est déclenché à Mérignac. Deux sapeurs-pompiers y ont perdu la vie.



Toute ma solidarité à leurs familles, à leurs proches et à leurs collègues du SDIS 33, durement touchés. Merci à tous ceux qui interviennent sur place. pic.twitter.com/pSL0P4KAxm — Jimmy Bourlieux (@BourlieuxJimmy) July 21, 2026

Pompiers décédés à Mérignac: “Je pense que le feu est parti à une vitesse incroyable”, déplore Marie Récalde, députée socialiste de la Gironde pic.twitter.com/iAUN2PgObQ — BFM (@BFMTV) July 21, 2026

Η Γαλλία μετρά συνολικά 250.000 πυροσβέστες. Οι 200.900 από αυτούς είναι εθελοντές, οι 44.300 είναι επαγγελματίες πυροσβέστες και οι υπόλοιποι 13.370 υπάγονται στις ένοπλες δυνάμεις (στο Παρίσι και τη Μασσαλία).