Κόσμος

Γαλλία: Νεκροί δύο πυροσβέστες σε φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό

Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων, οι φλόγες έχουν κάψει ένα μεγάλο κομμάτι γης ενώ οι απογειώσεις από το αεροδρόμιο διακόπηκαν
Γαλλία φωτια
Η φωτιά στη Γαλλία
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Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες σε φωτιά που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, μια πυρκαγιά σε κτίριο» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις με τη φωτιά στο Μπορντό της Γαλλίας να μαίνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων, οι φλόγες έχουν κάψει ένα μεγάλο κομμάτι γης ενώ οι απογειώσεις από το αεροδρόμιο διακόπηκαν.

Η Γαλλία μετρά συνολικά 250.000 πυροσβέστες. Οι 200.900 από αυτούς είναι εθελοντές, οι 44.300 είναι επαγγελματίες πυροσβέστες και οι υπόλοιποι 13.370 υπάγονται στις ένοπλες δυνάμεις (στο Παρίσι και τη Μασσαλία).

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