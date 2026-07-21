Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Σε νέα φάση εισέρχεται η αντιπολίτευση στην Τουρκία, καθώς ο έκπτωτος, με δικαστική απόφαση, πρώην πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού.

Την ανακοίνωση έκανε κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι το νέο κόμμα θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της αντιπολίτευσης στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση στην Τουρκία.

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«Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε έναν δύσκολο αλλά αναπόφευκτο αποχαιρετισμό. Κουβαλάμε, όμως, την ελπίδα για μια νέα αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ εισήλθε στην αίθουσα υπό το σύνθημα «Κάθε τέλος είναι μια αρχή».

Όπως ανακοίνωσε, η ίδρυση του νέου κόμματος θα ολοκληρωθεί άμεσα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ονομασία του.

«Αύριο κάνουμε το πρώτο βήμα του νέου μας κόμματος μαζί με βουλευτές που έχουν εκλεγεί από τον λαό.

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Με αυτή τη νέα πολιτική δύναμη θα γίνουμε, με μεγάλη διαφορά, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο», δήλωσε.

Ρήγμα στο ιστορικό CHP

Η αποχώρηση του Οζέλ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διασπάσεις στην 103χρονη ιστορία του CHP και έρχεται δύο μήνες μετά τη δικαστική απόφαση που ακύρωσε το συνέδριο του 2023, οδηγώντας στην απομάκρυνσή του από την ηγεσία και στην επαναφορά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην προεδρία του κόμματος.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας τον προσεχή Σεπτέμβριο.

«Το CHP βρίσκεται σε αδιέξοδο»

Ο Οζέλ υποστήριξε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κρίσιμη πολιτική συγκυρία και κατηγόρησε την ηγεσία του CHP ότι έχει οδηγήσει το κόμμα σε αδιέξοδο.

«Η χώρα βρίσκεται σε ιστορικό σταυροδρόμι. Το κόμμα βρίσκεται υπό κατοχή, εγκλωβισμένο ανάμεσα στη δικαστική απόφαση και τα τείχη του Παλατιού», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις εσωκομματικές εξελίξεις.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική κληρονομιά του ιστορικού κόμματος ακολουθεί τον ίδιο και τους υποστηρικτές του.«Φύγαμε από το κτίριο, αλλά πήραμε μαζί μας την κληρονομιά. Η λαϊκή εντολή είναι μαζί μας. Η παράδοση που ίδρυσε τη Δημοκρατία είναι μαζί μας», είπε.

Κάλεσμα στους υποστηρικτές του

Ο πρώην πρόεδρος του CHP τόνισε ότι η δημιουργία του νέου κόμματος δεν αποτελεί εγκατάλειψη των αρχών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αλλά συνέχιση της πολιτικής του πορείας με διαφορετική οργανωτική έκφραση.«Δεν πρόκειται για διάσπαση ή παράδοση. Είναι το επόμενο βήμα για να συνεχίσουμε πιο δυναμικά την πορεία προς την εξουσία», δήλωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τους υποστηρικτές του να τον ακολουθήσουν στη νέα πολιτική πρωτοβουλία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα παράταξη θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της Τουρκίας.