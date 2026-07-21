Βρέθηκαν μετά από 74 χρόνια συντρίμμια του αεροπλάνου της Pan Am που είχε συντριβεί το 1952 στον Ατλαντικό

Μετά από 74 χρόνια, μια ομάδα αεροναυτικής έρευνας, σε συνεργασία με το Discovery Channel, εντόπισε στα ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο κομμάτια του αεροπλάνου της εταιρείας Pan Am που είχε συντριβεί το 1952 και είχε σκοτώσει 52 άτομα.

Το αεροπλάνο της Pan Am (Pan American World Airways) με την ονομασία «Clipper Endeavor» είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο στις 11 Απριλίου 1952 με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος, αλλά λίγο μετά την απογείωση τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι δύο κινητήρες της δεξιάς πλευράς και το αεροσκάφος συνετρίβη στον ωκεανό λίγα λεπτά αργότερα.

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Και οι 69 επιβαίνοντες επέζησαν της πρόσκρουσης στη θάλασσα. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα το πίσω τμήμα του αεροσκάφους αποκολλήθηκε και η άτρακτος άρχισε να βυθίζεται. 52 άτομα βυθίστηκαν μαζί με το αεροπλάνο και έχασαν τη ζωή τους. 39 σοροί δεν βρέθηκαν ποτέ σε ένα δυστύχημα που σημάδεψε την ιστορία της πολιτικής αεροπορίας και οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στους κανόνες ασφαλείας των πτήσεων. Μόνο 17 άτομα επέζησαν από την τραγωδία.

Αν και η γενική τοποθεσία της συντριβής ήταν γνωστή, η ακριβής θέση των συντριμμιών στον βυθό του ωκεανού δεν είχε εντοπιστεί μέχρι τώρα.

Τον περασμένο μήνα, το Ίδρυμα Air/Sea Heritage, σε συνεργασία με την εκπομπή «Expedition Unknown» του Discovery Channel και την εταιρεία Deep Sea Vision, χρησιμοποίησε ένα αυτόνομο υποβρύχιο drone για να εντοπίσει τα συντρίμμια στον πυθμένα του ωκεανού, σε βάθος περίπου 2.000 πόδια κάτω από την επιφάνεια. Το NBC μετέδωσε πρώτο την είδηση στην εκπομπή «Today» το πρωί της Τρίτης.

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Το αεροσκάφος βρέθηκε χωρισμένο σε δύο τμήματα και ταυτοποιήθηκε χάρη σε εικόνες που έδειχναν καθαρά το εμβληματικό λογότυπο της Pan American με τα φτερά, καθώς και το όνομα του αεροσκάφους, το οποίο ήταν ακόμα ευανάγνωστο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Discovery.

Το Ίδρυμα Air/Sea Heritage συνεργάζεται πλέον με την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο για την επέκταση των μέτρων προστασίας της περιοχής όπου βρίσκεται το ναυάγιο και υποστηρίζει τη δημιουργία μνημείου προς τιμήν όσων έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, έχει γίνει επικοινωνία με τις οικογένειες που είχαν συγγενείς στο αεροπλάνο καθώς και με τους δύο ανθρώπους που επέζησαν τότε και βρίσκονται ακόμα εν ζωή

Το δυστύχημα αποτέλεσε σημείο καμπής για την πολιτική αεροπορία: Εκείνη την περίοδο δεν ήταν υποχρεωτικές οι ενημερώσεις ασφαλείας πριν από την απογείωση, ούτε υπήρχαν τυποποιημένες οδηγίες προς τους επιβάτες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μετά την τραγωδία υιοθετήθηκαν νέες διαδικασίες ασφαλείας, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για τις ενημερώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα πριν από κάθε πτήση.