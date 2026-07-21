Ο Ζελένσκι απομάκρυνε το αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ουκρανία – Νέος επικεφαλής ο Μιχαΐλο Ντραπάτι

Σε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας από το 2024, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελενσκι διόρισε στην θέση του Σίρσκι τον μέχρι πρότινος διοικητή των Κοινών Δυνάμεων, στρατηγό Μιχαΐλο Ντραπάτι, σε μια κίνηση πάντως που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουκρανία.

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Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κρίση συνδεόταν με τη μακροχρόνια διαφωνία μεταξύ του Φεντόροφ και του στρατηγού Σίρσκι σχετικά με τη στρατιωτική στρατηγική και τις μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι πρότεινε στον πρώην υπουργό Άμυνας να αναλάβει μια σημαντική θέση με αρμοδιότητα την εποπτεία του τεχνολογικού τομέα του κράτους, στο πλαίσιο της προσπάθειας αξιοποίησης της εμπειρίας του στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία.

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Ο 35χρονος Φεντόροφ είχε αποκτήσει ευρεία αναγνώριση για τον εκσυγχρονισμό του υπουργείου Άμυνας, την ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών και την προώθηση μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς.

Αντίθετα, ο 60χρονος Σίρσκι δεχόταν επικρίσεις από μέρος της κοινής γνώμης και στελέχη του στρατού, που τον θεωρούσαν εκπρόσωπο μιας πιο παραδοσιακής, σοβιετικής αντίληψης στη στρατιωτική διοίκηση.

Παρά την αποπομπή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια τον Σίρσκι για τη συμβολή του στην επιτυχή άμυνα του Κιέβου κατά τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής το 2022, καθώς και για τη συμμετοχή του σε σειρά σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Μιχαΐλο Ντραπάτι, θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρος διοικητής με σημαντική πολεμική δράση και υψηλή αποδοχή στις τάξεις του στρατεύματος.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι όλες οι σχετικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν άμεσα, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος υπό τη νέα στρατιωτική ηγεσία.