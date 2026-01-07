Ελβετία: Η συγκινητική ανάρτηση του πατέρα της 15χρονης Αλίκης που πέθανε στην φωτιά στο Κραν Μοντανά

Μετά την τραγωδία στο μπαρ στο Κραν Μοντανά που βύθισε σε πένθος την Ελβετία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, ήρθε η στιγμή οι οικογένειες τον θυμάτων να πουν το τελευταίο αντίο στους αγαπημένους τους. Ο πατέρας της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, της Ελληνοελβετίδας που έχασε την ζωή της στην φονική φωτιά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς έκανε γνωστή την τοποθεσία και την ημέρα της κηδείας της.

Φίλοι και συγγενείς της Αλίκης Καλλέργη θα πουν το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στις 11:00 το πρωί στην κηδεία της στην Λωζάννη της Ελβετίας. Κανείς από αυτούς δεν περίμενε ότι μία φωτιά θα ξεσπάσει την ώρα που εκείνη διασκέδαζε με τους φίλους της την Πρωτοχρονιά και θα την πάρει από δίπλα τους.

Ο πατέρας της Αλίκης Καλλέργη, έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο instagram όπου πάνω σε ένα μαύρο πλαίσιο είναι ζωγραφισμένο ένα κορίτσι με φτερά που πετάει. Από κάτω έχει αναγράψει την ημέρα και την τοποθεσία που θα γίνει η κηδεία της κόρης του, όπου συγγενείς και φίλοι θα την αποχαιρετήσουν για πάντα.

Η τραγωδία αυτή που σκότωσε 40 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ανήλικα παιδιά, και έστειλε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα 119 άτομα έχει συγκλονίσει τον πλανήτη και πολλοί μέσα στο πένθος τους προσπαθούν να αναζητήσουν την δικαίωση.

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation», ένα ζευγάρι Γάλλων (από την Κορσική ο σύζυγος και από την Κυανή Ακτή η σύζυγος) είναι ακόμα ελεύθεροι, ενώ δεν είχε γίνει κανένας έλεγχος για την κατάσταση του μαγαζιού εδώ και 5 χρόνια.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές που ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, το πιθανότερο είναι ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν οι σπίθες από βεγγαλικά έφθασαν στην οροφή που ήταν κατασκευασμένη από ηχομονωτικά συνθετικά πάνελ τα οποία ανεφλέγησαν και συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της φωτιάς.