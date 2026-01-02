Συμβαίνει τώρα:
Ελβετία: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που η φονική πυρκαγιά εξαπλώνεται στο μπαρ του Κραν Μοντανά

Στο βίντεο οι θαμώνες του μπαρ φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, αφού αρκετοί σήκωσαν τα κινητά τους για να βιντεοσκοπήσουν τις φλόγες
Ελβετία

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση με την 15χρονη Ελληνοελβετή Αλίκη Καλλέργη, η οποία ήταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που βίωσαν τον τρόμο στην Ελβετία, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά.

Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή που ξέσπασε η φονική φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς (01.01.2026) δόθηκε στη δημοσιότητα. Συνολικά 40 σκοτώθηκαν και 119 τραυματίστηκαν στην Ελβετία, ενώ πολλοί παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και η Αλίκη Καλλέργη.

Οι Αρχές αναφέρουν πως το βασικό σενάριο για την έναρξη της πυρκαγιάς είναι τα βεγγαλικά που είχαν προσαρτηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Στο νέο βίντεο, φαίνονται οι πρώτες στιγμές μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώνεται στο ταβάνι του μπαρ.

Σε αυτό, οι θαμώνες του μπαρ φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, αφού αρκετοί σήκωσαν τα κινητά τους για να βιντεοσκοπήσουν τις φλόγες.

Μάλιστα, κάποιοι συνέχισαν να χορεύουν και να χοροπηδούν, την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονταν ραγδαία στο ταβάνι με τα ηχομονωτικά.

Συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται σε 119, εκ των οποίων οι 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί επισήμως. Από αυτούς οι 71 είναι Ελβετοί, οι 14 Γάλλοι, οι 11 Ιταλοί, οι 4 Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας Λουξεμβούργιος, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος, ενώ για 14 τραυματίες η υπηκοότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Παράλληλα, ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 40. «Η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης προχωρά με πλήρη ρυθμό», τόνισε ο διοικητής της Αστυνομίας του Βαλέ, Φρεντερίκ Γκιλέρ. Ακόμη, αναφέρθηκε πως 50 εκ των τραυματιών θα μεταφερθούν την Κυριακή σε νοσοκομεία χωρών της Ευρώπης.

