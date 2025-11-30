Κόσμος

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απορρίπτουν πρόταση για την φορολόγηση των πλούσιων – Πάνω από το 70% τάσσεται κατά

Η πρόταση είχε στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Η Γενεύη
REUTERS / Denis Balibouse / File Photo

Απορρίφθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τους ψηφοφόρους στην Ελβετία μια πρόταση που κατέθεσε η νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ή JUSOs,για την επιβολή φόρου 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (53,5 εκατομμύρια ευρώ).

Στην Ελβετία βρίσκονται μερικές από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο και η ανησυχία σχετικά με το κόστος ζωής κερδίζει έδαφος στην εσωτερική πολιτική και στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε η συγκεκριμένη πρόταση, για να τεθεί προς ψήφιση από τον λαό.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας δήλωσαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έξοδο των πλουσίων από την Ελβετία, μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα. Η ελβετική κυβέρνηση είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να την απορρίψουν.

Όπως μετέδωσε σήμερα (30.11.2025) η δημόσια ραδιοτηλεόραση SRF, οι Ελβετοί απέρριψαν με μεγάλη διαφορά την πρόταση να επιβληθεί ο εν λόγω φόρος, σε μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, καθώς το 79% αναμένεται να ταχθεί κατά.

Η πρόταση είχε στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναμενόταν ευρέως ότι θα απορριφθεί, καθώς πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάσσονταν κατά του προτεινόμενου φόρου σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Οι τραπεζίτες παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς την ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμο τεστ σχετικά με τη διάθεση για αναδιανομή του πλούτου στην Ελβετία, καθώς άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, έχουν αυξήσει τον φόρο περιουσίας ή συζητούν δημόσια παρόμοιες κινήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι συζητήσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία «ήταν παραγωγικές» λένε οι ΗΠΑ αλλά μένει ακόμα δουλειά - «Επιτυχείς» οι συνομιλίες λέει το Κίεβο
Για το «άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία» έκανε λόγο ο Μάρκο Ρούμπιο
Διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πάπας Λέων: «Ένα παλαιστινιακό κράτος είναι η μοναδική λύση στη σύγκρουση με το Ισραήλ»
«Είμαστε επίσης φίλοι με το Ισραήλ και επιδιώκουμε να είμαστε μια φωνή διαμεσολάβησης ανάμεσα στις δύο πλευρές που ίσως να τις βοηθήσει να πλησιάσουν μία λύση με δικαιοσύνη για όλους» λέει ο πάπας
Πάπας Λέων ΙΔ'
Newsit logo
Newsit logo