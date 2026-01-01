Ελβετία: Τουλάχιστον 40 νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά – Ασφυξία στα νοσοκομεία με 100 τραυματίες

Στο πένθος βυθίστηκε η Ελβετία από την τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες μετά από έκρηξη σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Η έκρηξη στο μπαρ που βρίσκεται στο Κραν Μοντανά σημειώθηκε λίγο μετά την Πρωτοχρονιά με τον κόσμο να γιορτάζει την έλευση του νέου έτους. Ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ ανέφερε ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί πολλοί από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας των σοβαρών εγκαυμάτων που έχουν υποστεί.

Σύμφωνα με τις αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε κάποια τρομοκρατική επίθεση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ελβετική αστυνομία εκτιμά πως περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ σημείωσε ότι τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Εξάλλου μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών που είχαν επισκεφθεί την περιοχή για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά. Πληροφορίες ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο Γάλλοι. Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά κινητοποιηθηκαν 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα. Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς κηρύχθηκε σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η πυρκαγιά -και στη συνέχεια η έκρηξη- μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, ωστόσο η αστυνομία λέει ότι η αιτία είναι ακόμη άγνωστη.

Τα νοσοκομεία στη δυτική Ελβετία βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση λόγω των θυμάτων. Για τον λόγο αυτό, απευθύνουν έκκληση: «Παρακαλούμε δείξτε αλληλεγγύη και απέχετε από επικίνδυνες δραστηριότητες την 1η Ιανουαρίου. Στόχος είναι η αποτροπή περαιτέρω έκτακτων περιστατικών».

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

ALERTE VIDÉO : D’autres images diffusées juste après l’explosion mortelle et l’incendie au bar Le Constellation, à Crans-Montana (Suisse), lors des célébrations du Nouvel An. https://t.co/Y0TuyxinlH pic.twitter.com/IiqJ2wUdBY — Wolf (@PsyGuy007) January 1, 2026

Πολλοί είναι εκείνοι που αφήνουν πολλά ερωτηματικά για τυις συνθήκες ασφαλείας στο μπαρ που ξέσπασε η φωτιά, καθώς αναρτήσεις στα social media αναφέρουν ότι δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου και ο κόσμος παγιδεύτηκε μέσα στο κτίριο.

Ο Πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου, Ματίας Ρεϊνάρ, αναφέρει ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, και έχουν πλέον μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία. Η χωρητικότητα στα νοσοκομεία στο Βαλέ έχει εξαντληθεί. Αρκετοί ασθενείς έχουν επίσης μεταφερθεί σε νοσοκομεία εκτός του καντονιού, ιδίως σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Η Μπεατρίκ Πιλούντ, Γενική Εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ η έκρηξη ήταν πιθανότατα συνέπεια της πυρκαγιάς και δεν αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική ενέργεια. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο το σενάριο της πυρκαγιάς και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα επίθεσης» είπε προσθέτοντας ότι από σεβασμό προς τις οικογένειες δεν μπορεί να πει περισσότερα αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με την ίδια, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να ενημερωθούν οι οικογένειες το συντομότερο δυνατό. «Για να γίνει αυτό, υπάρχει σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει. Και αυτή η σημαντική δουλειά θα απαιτήσει τον αποκλεισμό της περιοχής».

Ο Στεφάν Γκανζέ Σύμβουλος του Κράτους αρμόδιος για την ασφάλεια, σημείωσε ότι ένας σημαντικός αριθμός θυμάτων φέρεται να είναι τουρίστες που είχαν έρθει στην περιοχή για την Πρωτοχρονιά.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.