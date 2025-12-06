Εμανουέλ Μακρόν: «Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία γιατί εκείνη δεν επιδιώκει την ειρήνη»

Στην τελευταία του ανάρτηση στο X, ο Εμανουέλ Μακρόν καταδικάζει την τελευταία επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και υποστηρίζει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία για να την εξαναγκάσουμε σε ειρήνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε επίσης σήμερα (6/12/2025) ότι θα επισκεφθεί το Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για να αξιολογήσουν την κατάσταση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της αμερικανικής διαμεσολάβησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μακρόν μάλιστα καταδίκασε με ιδιαίτερη σθεναρότητα τις ρωσικές επιθέσεις που δέχθηκε η Ουκρανία την περασμένη νύχτα στις ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές της, υποστηρίζοντας ότι «η Ρωσία βαδίζει σε μια πορεία κλιμάκωσης και δεν επιδιώκει την ειρήνη».

Τέλος υποστήριξε ότι αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι δεν είναι μόνο εκείνη η χώρα αλλά και «η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν: «Η Ρωσία βαδίζει σε μια πορεία κλιμάκωσης και δεν επιδιώκει την ειρήνη. Καταδικάζω απερίφραστα τις μαζικές επιθέσεις που έπληξαν χθες το βράδυ την Ουκρανία, ιδίως τις ενεργειακές και σιδηροδρομικές υποδομές της. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία για να την υποχρεώσουμε να επιλέξει την ειρήνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα θα μεταβώ στο Λονδίνο για να συναντηθώ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βρετανό Πρωθυπουργό και τη Γερμανίδα Καγκελάριο, προκειμένου να αξιολογήσουμε την κατάσταση και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Russia is locking itself into an escalatory path and is not seeking peace.



I firmly condemn the massive strikes that targeted Ukraine last night, particularly its energy and railway infrastructure.



We must continue to exert pressure on Russia to compel it to choose peace.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 6, 2025

Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξή μας. Αυτός είναι ο σκοπός των προσπαθειών που καταβάλλουμε στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθυμών. Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, γιατί χωρίς αυτές δεν θα είναι δυνατή μια σταθερή και διαρκής ειρήνη.

Διότι αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι και η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της».