Εμανουέλ Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του – «Δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών»

Από τη Νέα Υόρκη, ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε, σε συνέντευξή του στη France 24 και στο RFI την Τετάρτη (24.09.2025), ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να «ανεβάσουν ένα επίπεδο» σε περίπτωση νέων ρωσικών προκλήσεων, ιδιαίτερα στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης.

«Αν κάποιος σας προκαλέσει ξανά, πρέπει να αντιδράσετε λίγο πιο δυναμικά», εξήγησε ο Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας όμως πως το ΝΑΤΟ «δεν πρόκειται να ανοίξει πυρ» εναντίον ρωσικών αεροσκαφών, σε αντίθεση με τη γραμμή που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία μιας συλλογικής στάσης αποφασιστικότητας: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε να εμπεδωθεί η ιδέα ότι η Πολωνία, η Εσθονία ή η Ρουμανία βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας, γιατί το επόμενο βήμα θα είναι η Γερμανία και μετά η Γαλλία».

Στήριξη στη νέα αμερικανική προσέγγιση

Αν και ο Εμανουέλ Μακρόν διαφοροποιείται στο ζήτημα της άμεσης στρατιωτικής αντίδρασης, χαιρέτισε ωστόσο τη νέα στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Κίεβο: «Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν μια νέα προοπτική. Αναγνωρίζουν την ικανότητα του ουκρανικού στρατού να αντέξει και τη συλλογική μας ικανότητα να κάνουμε περισσότερα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κρίσιμοι προμηθευτές αμυντικού και επιθετικού εξοπλισμού».

Κατά τον Μακρόν, αυτές οι δηλώσεις θα ενισχύσουν τη διεθνή πίεση για να οδηγηθεί η Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος παραμένει επιφυλακτικός: «Δεν θα σας πω σήμερα ότι μια κατάπαυση του πυρός είναι κοντά. Δεν έχουμε σε κάθε περίπτωση καμία ένδειξη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει την ειρήνη».