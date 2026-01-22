Συμβαίνει τώρα:
Εμετικό παραλήρημα στη ρωσική τηλεόραση με απειλές για πλήγμα με πύραυλο «Ορέσνικ» στις χώρες της Βαλτικής: «Ας πεθάνουν, δεν αξίζουν οίκτο»

Ακραία ρητορική μίσους σε εκπομπή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης - Δείτε το βίντεο
Ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik
Ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik / Security Service of Ukraine / Handout via REUTERS

Έντονη ανησυχία προκαλούν νέες δηλώσεις στη κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, όπου προπαγανδιστές του Κρεμλίνου καλούν ανοιχτά σε πλήγμα κατά των χωρών της Βαλτικής με τον πύραυλο «Ορέσνικ».

Σε ένα ακραίο παραλήρημα μίσους στον αέρα από το Κρεμλίνο και καλώντας σε επίθεση της Ρωσίας κατά των χωρών της Βαλτικής με βαλλιστικό πύραυλο, ακούστηκαν φράσεις όπως «αφήστε τους να πεθάνουν – δεν αξίζουν οίκτο», ανεβάζοντας επικίνδυνα τους τόνους και τροφοδοτώντας φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.

