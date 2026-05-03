Ο Τραμπ απειλεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία προκαλώντας οικονομικό πλήγμα στο Βερολίνο

Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο (02.05.2026) έτοιμος να μειώσει «πολύ περισσότερο» τους στρατιωτικούς των ΗΠΑ οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγουμένης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε έναν χρόνο.

«Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη» και θα «μειώσουμε πολύ περισσότερους από 5.000», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κ. Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος έγινε ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ρεπουμπλικάνου προέδρου, που του πρόσαψε πως «δεν ξέρει τι λέει».

Σύμφωνα με δεδομένα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά, λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων.

Ο μεγαλύτερος αμερικανικός κόμβος

Η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη σε στρατιωτικό επίπεδο και λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Όπως τονίζει η Tagesspiegel, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, τόσο λόγω της εύθραυστης δομής ασφάλειάς της όσο και για τον ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία.

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους το Σάββατο. Από αυστηρά στρατιωτική σκοπιά, οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας θεωρούν αποδεκτή τη μείωση της δύναμης των στρατευμάτων: «Η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία είναι περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική», δήλωσε στην Tagesspiegel ο Κάρλο Μασάλα, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και άμυνας στο Πανεπιστήμιο Bundeswehr στο Μόναχο.

H απόσυρση από την άλλη θέτει πρόβλημα για τους Αμερικανούς: «Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές πού θα μεταφερθούν αυτά τα στρατεύματα: Θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα μετακινηθούν στην Ανατολική Ευρώπη; Στην τελευταία περίπτωση, θα προέκυπτε το παράδοξο αποτέλεσμα ότι ο Τραμπ, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήθελε να πλησιάσει τη Ρωσία, θα έκανε ακριβώς αυτό».

Από την πλευρά του ο Τόμας Κλάινε-Μπρόκχοφ, Διευθυντής του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (DGAP) και ειδικός στην διατλαντική πολιτική ασφάλειας, βλέπει «ένα αποτέλεσμα που περίμενε να ξεκινήσει. Δεν πρόκειται μόνο για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, αλλά εδώ και καιρό για την αποδυνάμωση ή ακόμα και το τέλος του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ σχεδόν – τουλάχιστον ρητορικά – αποσύρθηκε από το ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών το 2018».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτή η χαλαρή στάση είναι λογική καθώς ακόμη και μετά την απόσυρση η Γερμανία θα φιλοξενούσε ακόμα τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών στρατευμάτων παγκοσμίως μετά την Ιαπωνία. Οι ΗΠΑ εξάλλου δύσκολα θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια μόνιμη και μεγάλης κλίμακας απόσυρση από τη Γερμανία. Η βάση είναι απλώς πολύ σημαντική για τους Αμερικανούς.

Μεγάλη οικονομική δύναμη

Όμως ακόμη και μια μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις. Και ο παράγοντας είναι οικονομικός. Στο Ράμσταϊν, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, φιλοξενείται η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ εκτός αμερικανικού εδάφους όπου μένουν περίπου 9.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού προσωπικού, των ντόπιων εργαζομένων και των οικογενειών τους, ο αριθμός των μελών της αμερικανικής κοινότητας εκεί ανέρχεται σε περίπου 50.000 έως 55.000. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Ραλφ Χέχλερ, η οικονομική δύναμη των Αμερικανών εκτιμάται σε περίπου δύο δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Ο Μασάλα επισημαίνει ότι η ανακοίνωση του Τραμπ για την απόσυρση των Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία έχει και έναν ακόμη κίνδυνο. «Πιο σημαντική είναι η ανακοίνωση ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο του 2024 μεταξύ του προκάτοχου του Μερτς, Όλαφ Σολτς, και του προκάτοχου του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, για την τοποθέτηση των Τομάχοκ και του Dark Eagle, μόλις τεθούν σε πλήρη λειτουργία, στο Μάιντς-Κάστελ, δεν ισχύει πλέον». Το Dark Eagle είναι ένα υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα του Αμερικανικού Στρατού, ενώ οι πύραυλοι Τόμαχοκ είναι ένα σημαντικό επιθετικό όπλο του αμερικανικού στρατού.

Το συγκεκριμένο σχέδιο εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον το 2024, με βασικό σκοπό την ενίσχυση της συμβατικής αποτρεπτικής ισχύος στην Ευρώπη. Ωστόσο, η εγκατάσταση ενός τάγματος με συμβατικό οπλισμό μεγάλης εμβέλειας, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2026, ματαιώθηκε αιφνιδίως.

«Αυτό δημιουργεί ένα κενό συμβατικών δυνατοτήτων που αποδυναμώνει την αποτροπή κατά της Ρωσίας» λέει ο Γερμανός ειδικός ο οποίος δεν θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι ικανή να καλύψει το κενό: «Οι Ευρωπαίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους τον Ιούνιο του 2024 για να αναπτύξουν από κοινού πυραύλους κρουζ με βεληνεκές άνω των 2.000 χιλιομέτρων, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα τόσο μακριά. Η ανάπτυξη των αμερικανικών πυραύλων κρουζ προοριζόταν ως μια ενδιάμεση λύση, η οποία πλέον δεν είναι πλέον δυνατή. Κατά τη γνώμη μου, εδώ βρίσκεται το πραγματικά δύσκολο πρόβλημα όσον αφορά τα συμφέροντά μας ασφαλείας».

Οι ευρωπαϊκές χώρες με την μεγαλύτερη Αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Γερμανία: Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη βρίσκεται κοντά στη γερμανική πόλη Ράμσταϊν. Η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων εκεί χρονολογείται από το 1952. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025 υπηρετούσαν στη Γερμανία 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί, κατανεμημένοι σε πέντε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ιταλία: Η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιταλία ξεκίνησε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Με βάση τα στοιχεία του DMDC, στα τέλη του 2025 υπηρετούσαν 12.662 στρατιωτικοί σε βάσεις στη Βιτσέντσα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία.

Ηνωμένο Βασίλειο: Τον Δεκέμβριο του 2025, οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς, οι οποίοι ήταν κατανεμημένοι σε τρεις βάσεις, κυρίως της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ισπανία: Η Ισπανία φιλοξενεί βάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με το DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025 βρίσκονταν στη χώρα 3.814 στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία.

Πολωνία: Στην Πολωνία υπηρετούν 369 εν ενεργεία στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία, ενώ περίπου 10.000 επιπλέον μέλη προσωπικού αναπτύσσονται εκ περιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής, σύμφωνα με στοιχεία του DMDC και της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου. Το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε τέσσερις βάσεις στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν προσωρινή πρόσβαση.

Ρουμανία: Όπως και σε άλλες χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, έτσι και στη Ρουμανία αναπτύσσονται εκ περιτροπής αμερικανικές δυνάμεις, πέραν των 153 στρατιωτικών που βρίσκονται μόνιμα στη χώρα. Σύμφωνα με το DMDC και την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu, το στρατόπεδο Turzii και το Deveselu.

Ουγγαρία: Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν εκ περιτροπής αποστολές και στρατιωτικές ασκήσεις στην Ουγγαρία. Το DMDC ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 υπήρχαν 77 στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία στη χώρα, κατανεμημένοι σε δύο βάσεις, στο Κέτσεκεμετ και στην αεροπορική βάση Πάπα.