Εμφανίστηκε με βαθύ ντεκολτέ στο κοινοβούλιο και τώρα απειλείται η ζωή της – video

Η πολιτικός ονομάζεται Ana Paula da Silva, γνωστή και ως Paulinha και συμμετέχει εδώ και χρόνια στα κοινά της χώρας της καθώς έχει διατελέσει δυο συνεχόμενες φορές ως δήμαρχος στην πόλη Μπομπίνας, ενώ τον Οκτώβριο εκλέχθηκε στη Νομοθετική Συνέλευση της πολιτείας στη Σάντα Καταρίνα. Η Paulinha, η οποία είναι και νομικός, εμφανίστηκε στην ορκωμοσία με ένα κατακόκκινο φόρεμα με ένα βαθύ και αποκαλυπτικό ντεκολτέ, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Αυτή η εμφάνιση έγινε αντικείμενο συζήτησης σε όλη την χώρα ενώ η αντισυμβατική πολιτικός έχει δεχθεί πάνω από 6000 μηνύματα στο facebook, τα περισσότερα προσβλητικά έως απειλητικά για τη ζωή της!

Υπήρχαν και αρκετοί βέβαια που δεν βρήκαν κάτι το επιλήψιμο και υπερβολικό στην εμφάνισή της, όμως τα περισσότερα σχόλια ήταν εναντίον της. Μάλιστα όπως κατήγγειλε υπήρχαν μηνύματα τα οποία της αποκαλούσαν “πόρνη”, απειλητικά μηνύματα για βιασμό καθώς και απειλές για τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα.

Μάλιστα ξεκαθάρισε πως θα βγάλει στη φόρα όλα τα μηνύματα μίσους ενώ ήδη έχει καταφύγει στην αστυνομία που ερευνά την υπόθεση. Μάλιστα όπως είπε αν λάβει αποζημίωση από αυτή την υπόθεση, θα δώσει τα χρήματα σε οργανώσεις για τις γυναίκες που έχουν δεχθεί κακοποίηση.

Santa Catarina state lawmaker Paulinha was heavily attacked on social media due to the cleavage she wore when she took office last Friday. 6,300 comments were posted on Facebook, mostly misogynist. She stated she’ll keep on wearing what she feels like. pic.twitter.com/ReYUZxSZ1Q

— The Brazilian Report (@BrazilianReport) 6 Φεβρουαρίου 2019