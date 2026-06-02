Έμπολα: Στα 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Κονγκό, 116 τα ύποπτα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχουν καταγραφεί 116 ύποπτα κρούσματα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού του Έμπολα και 321 επιβεβαιωμένα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Έχουν σημειωθεί 41 θάνατοι από τον ιό του Έμπολα στο Κονγκό ενώ 6 άτομα έχουν αναρρώσει. Ταυτόχρονα, στην Ουγκάντα έχουν υπάρξει 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος που συνδέεται με τον ιό, όπως είπε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαγερ.

Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανακοίνωσαν το ξέσπασμα επιδημίας που οφείλεται στο στελέχος Μπουντιμπούγκιο του ιού του Έμπολα -η 17η επιδημία του Έμπολα στο Κονγκό- στις 15 Μαΐου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πολύ γρήγορα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.