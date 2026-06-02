Ιαπωνία: Αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε 4 άτομα από 20 έως 80 ετών – Σοκαριστικό βίντεο

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση αρκούδας σε κατοικημένη περιοχή στη βόρεια Ιαπωνία, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τρίτη (2.6.26).

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αρκούδες στην Ιαπωνία πέρυσι, καθώς πληθαίνουν τα περιστατικά φέτος με άγρια ζώα που βγαίνουν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη σε κατοικημένες περιοχές.

«Ένα περιστατικό σχετικά με την εμφάνιση αρκούδας (…) σημειώθηκε στην πόλη της Φουκουσίμα, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματισμούς», ανέφερε η αστυνομία της Φουκουσίμα σε ανακοίνωση που έλαβε το AFP, προσθέτοντας ότι διερευνά τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η αστυνομία δέχτηκε κλήση έκτακτης ανάγκης που ανέφερε ότι «μια αρκούδα δάγκωσε υπαλλήλους» μέσα σε ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ανέφερε η εφημερίδα Yomiuri Shimbun, επικαλούμενη την αστυνομία και τους πυροσβέστες.

Δύο άλλα άτομα, ένα μέσα σε μια εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών και το άλλο σε μια κοντινή κατοικημένη περιοχή, τραυματίστηκαν επίσης από το ζώο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Japan has around 219 bear attacks per year.



Μεταξύ των ατόμων που δέχτηκαν επίθεση -άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 20 έως 80 ετών- ένας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άλλοι τρεις υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε η Yomiuri Shimbun.

Σε ένα χρόνο, μεταξύ Απριλίου 2025 και Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν περισσότερες από 50.000 εμφανίσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο, αριθμός υπερδιπλάσιος από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα για την ίδια περίοδο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Αρκούδες εθεάθησαν να μπαίνουν σε σπίτια, να περιφέρονται κοντά σε σχολεία και να προκαλούν πανικό σε σούπερ μάρκετ και θέρετρα με θερμές πηγές. Ρεκόρ εμφανίσεων αρκούδων και φέτος, καθώς τα ζώα έβγαιναν από τη χειμερία νάρκη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Απρίλιο, οι επιθέσεις αρκούδων οδήγησαν σε έναν θάνατο και πέντε τραυματισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Περισσότερες από δώδεκα θεάσεις αρκούδων έχουν επίσης αναφερθεί φέτος στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.

Ένας Ρώσος άνδρας, ηλικίας τριάντα ετών, φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από μια αρκούδα ενώ έκανε πεζοπορία δυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας τον Μάιο.