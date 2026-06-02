Βραζιλία: 11χρονος ακρωτηριάστηκε στο πόδι μετά από επίθεση καρχαρία

Τραγικό ατύχημα είχε ένας 11χρονος στη Βραζιλία, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση από καρχαρία σε μια πολυσύχναστη παραλία της χώρας την περασμένη Κυριακή (31/5/2026), με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του ακρωτηριάσουν το πόδι.

Ο 11χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο αριστερό μέρος του σώματός του όταν του επιτέθηκε ο καρχαρίας στο ισχίο στην παραλία Piedade στο Jaboatao dos Guararapes στη Βραζιλία γύρω στις 1:40 μ.μ. τοπική ώρα και σύμφωνα με μάρτυρες το αγόρι ικέτευε τους διασώστες να μην τον αφήσουν να πεθάνει.

Το βίντεο δείχνει μια ομάδα ανδρών να τραβάει το σώμα του αγοριού προς την ακτή και να φαίνεται να καλεί βοήθεια από άλλους που βρίσκονται κοντά.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τον μικρό ως τον Ζοάο Λούκας Κάστορ Νεμέζιο Σάλες, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον θείο του, Άλντεμιρ Χοσέ, και άλλα δύο παιδιά.

«Ήμασταν όλοι στη θάλασσα πριν από την επίθεση, και εγώ μόλις είχα βγει από το νερό και είχα αφήσει τα παιδιά στη θάλασσα», είπε ο Χοσέ, με τη φωνή του να σπάει καθώς μοιραζόταν την τρομακτική ανάμνηση.

«Τότε άκουσα έναν παράξενο θόρυβο, και όταν γύρισα, το μόνο που έβλεπα ήταν αίμα. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και έτρεξα στο νερό για να βγάλω τον ανιψιό μου έξω. Είχε τις αισθήσεις του και απλώς με ικέτευε να μην τον αφήσω να πεθάνει».

Um menino de 11 anos foi atacado por um tubarão enquanto tomava banho de mar na praia de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. O incidente ocorreu em uma área sinalizada com placas que alertam os banhistas sobre o risco de ataques. Segundo o… pic.twitter.com/5AOSovMYHt — Fala Brasil (@falabrasil) June 1, 2026

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το αγόρι έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του και η κατάστασή του μετά το χειρουργείο είναι σταθερή.

Tubarão morde criança de 11 anos em praia do Grande Recife.



Οι πυροσβέστες επισήμαναν ότι η επίθεση συνέβη σε μια περιοχή για την οποία υπάρχει προειδοποίηση για τον αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων καρχαριών και ότι κατά μήκος της παραλίας είχαν τοποθετηθεί πινακίδες που ενημέρωναν το κοινό σχετικά.

«Στο σημείο όπου δέχτηκε επίθεση το αγόρι, η πινακίδα ενημερώνει ότι η περιοχή είναι επιρρεπής σε επιθέσεις και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε πρέπει να αποφεύγεται το κολύμπι», δήλωσε η εκτελεστική γραμματέας της Κρατικής Επιτροπής Παρακολούθησης Περιστατικών με Καρχαρίες, Danise Alves.

Το CEMIT ανέφερε ότι η επίθεση ήταν το 83ο καταγεγραμμένο περιστατικό με καρχαρία στο Περναμπούκο από τότε που η πολιτεία άρχισε να τα παρακολουθεί το 1992 και 24 από αυτά συνέβησαν στην παραλία Piedade.

Το περιστατικό της Κυριακής ήταν το τρίτο περιστατικό επίθεσης καρχαρία που καταγράφηκε στο Περναμπούκο φέτος, και μεταξύ των θυμάτων του περιλαμβάνεται ένας 13χρονος που δέχτηκε θανατηφόρα επίθεση στην παραλία Del Chifre στην Olinda, περίπου 16 μίλια βόρεια του Jaboatao dos Guararapes.