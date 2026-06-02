Βρετανία: Νοσηλευτές άφησαν να πεθάνει 20χρονη γιατί έβλεπαν ποδόσφαιρο – «Έκανε εμετό μαύρο υγρό»

Αποτροπιασμό προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση 20χρονης φοιτήτριας Νομικής, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από επανειλημμένες επισκέψεις σε νοσοκομείο με έντονους πόνους στο στομάχι και εμετούς, καθώς – όπως αποκαλύφθηκε στην ιατροδικαστική έρευνα – αντιμετωπίστηκε από μέρος του ιατρικού προσωπικού ως «περιστατικό που σπαταλά τον χρόνο τους», ενώ σε κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας φέρεται το προσωπικό να παρακολουθούσε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η Λίμπι Ίνστοουν από το Μπίλινγχαμ του Τίσσαϊντ της Βρετανίας, επισκέφθηκε πήγε τρεις φορές μέσα σε ένα 24ωρο στο νοσοκομείο τον Αύγουστο του 2023, όπου οι γιατροί επέμεναν ότι είχε απλή γαστρεντερίτιδα και την έστειλαν επανειλημμένα στο σπίτι. Λίγες ημέρες αργότερα κατέρρευσε και πέθανε, με την ιατροδικαστική έρευνα να καταλήγει ότι πέθανε από εντερική ισχαιμία και ότι η εγκληματική αμέλεια των γιατρών συνέβαλε στον θάνατό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αποτυχία να εξεταστεί οτιδήποτε πέρα από τη γαστρεντερίτιδα συνιστά σοβαρή αμέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η ιατροδικαστής Κλερ Μπέιλι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ακροαματική διαδικασία, η κατάσταση της 20χρονης επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε λίγες ημέρες, με επανειλημμένες επισκέψεις σε μονάδες επείγουσας φροντίδας, χορήγηση ορού και φαρμάκων κατά της ναυτίας, αλλά χωρίς ουσιαστικό διαγνωστικό έλεγχο.

«Έκανε εμετό μαύρο υγρό»

Η μητέρα της 20χρονης, κατέθεσε ότι η κόρη της επέστρεψε από ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύντροφό της, με έντονους εμετούς και αφόρητους πόνους και ότι, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις στο νοσοκομείο, οι γιατροί επέμεναν στη διάγνωση της γαστρεντερίτιδας. Όπως είπε, σε μία περίπτωση η Λίμπι απομακρύνθηκε ξανά από το κέντρο υγείας παρά τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18 Αυγούστου: Η μητέρα κάλεσε τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφερε στο Κέντρο Επείγουσας Φροντίδας (UCC) του Νοσοκομείου North Tees. Της έδωσαν αντεμετικά φάρμακα χωρίς καν να την εξετάσουν και την έστειλαν σπίτι.

Το ίδιο βράδυ: Η κατάσταση χειροτέρεψε. Η οικογένεια την ξαναπήγε στο κέντρο. Ένας γιατρός διέγνωσε γαστρεντερίτιδα και της έβαλε ορό.

19 Αυγούστου (01:30 π.μ.): Της έδωσαν εξιτήριο, αλλά μόλις έφτασαν στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, η κοπέλα άρχισε να κάνει εμετό ένα «μαύρο υγρό».

Έβλεπαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών αντί να προσέχουν την ασθενή

Η Λίμπι εισήχθη τελικά σε θάλαμο εκείνο το βράδυ. Την επόμενη ημέρα, όταν οι γονείς της την επισκέφθηκαν, διαπίστωσαν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν πλήρως απορροφημένο από την τηλεόραση.

«Όλο το προσωπικό ήταν στο γραφείο των νοσηλευτών και έβλεπε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Ήταν η διαδικασία των πέναλτι και όλες οι νοσοκόμες ήταν μαζεμένες γύρω από την τηλεόραση», κατέθεσε η μητέρα. «Ρωτήσαμε πού είναι η Λίμπι και κάποιος μας είπε: “Δεν πρόκειται να βγάλετε άκρη μαζί τους μέχρι να τελειώσει ο αγώνας”». Χρειάστηκαν 15 με 20 λεπτά μέχρι να τους δώσουν σημασία.

Αργότερα εκείνη την ημέρα, της δόθηκε ξανά εξιτήριο. Στο σπίτι, η 20χρονη ήταν τόσο αδύναμη που δεν μπορούσε ούτε να φάει.

«Μου είπε ότι φοβόταν και με ρώτησε αν πρόκειται να πεθάνει. Γέλασα και της είπα να μην λέει ανόητα πράγματα», περιγράφει η μητέρα της. Λίγα λεπτά μετά, η Λίμπι κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά.

«Νομίζαμε ότι σπαταλάει τον χρόνο μας»

Η πιο σοκαριστική αποκάλυψη έγινε αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της κοπέλας μέσα στο νοσοκομείο. Μια νοσοκόμα πλησίασε τη μητέρα και της είπε χαρακτηριστικά: «Απλώς νομίζαμε ότι ήταν από εκείνους τους ασθενείς που σπαταλούν άδικα τον χρόνο μας».

Για έξι μήνες, το νοσοκομείο απέκρυπτε την αλήθεια από την οικογένεια, ισχυριζόμενο ότι η κοπέλα δεν θα μπορούσε να είχε σωθεί σε καμία περίπτωση.

Ωστόσο, ανεξάρτητος ιατρικός εμπειρογνώμονας κατέρριψε τους ισχυρισμούς τους.

Το νοσοκομείο, σε ανακοίνωσή του, παραδέχθηκε ελλείψεις στην αντιμετώπιση της υπόθεσης και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τονίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει αλλαγές στις διαδικασίες ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.