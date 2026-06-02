Ουκρανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τη μαζική πυραυλική ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Στους 18 οι νεκροί

Νύχτα «κόλαση» στην Ουκρανία μετά τη μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία, ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άνθρωποι – ανάμεσα τους και παιδιά – και να τραυματιστούν τουλάχιστον 100 σε ολόκληρη τη χώρα. Ρωσικά drones και πύραυλοι στοχοθέτησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (02.06.2026) το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν οι αρχές, έπειτα από ημέρες προειδοποιήσεων αναφορικά με τα σχέδια της Μόσχας για μια ευρεία επίθεση.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται «συστηματικά πλήγματα» εναντίον στόχων στο Κίεβο σε απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική επαρχία του Λουγκάνσκ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.

73 πύραυλοι και 656 drones έπεσαν σε Κίεβο και Ντνίπρο. Φωτογραφίες δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από πολυώροφα κτίρια στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 65 τραυματιστεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα (02.06.2026) ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα» εναντίον θέσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία «με όπλα υψηλής ακρίβειας», περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις».

Η επίθεση είχε στόχο κυρίως τις επαρχίες του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Ντνιπροπετρόφσκ. Επίσης χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές και άλλες θέσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό σε άλλες επαρχίες της Ουκρανίας, επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας Ντνίπρο σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας 11 άνθρωποι, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα.

Ο ίδιος είπε ότι τα πτώματα ενός οκτάχρονου αγοριού και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου τετραώροφου κτιρίου.

Νωρίτερα ο Χάνζα ανακοίνωσε ότι ένα αγόρι τριών ετών συγκαταλέγεται στα θύματα αυτής της επίθεσης από την οποία τραυματίστηκαν 37 άνθρωποι.

Ζελένσκι: «Απολύτως απαραίτητη» η βοήθεια των ΗΠΑ σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε ως «απολύτως αναγκαία» τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να παραδοθούν πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, έπειτα από μία ακόμη νύχτα μαζικών φονικών ρωσικών πληγμάτων εναντίον της χώρας του.

«Μια μεγάλη επίθεση και μια απολύτως σαφής δήλωση εκ μέρους της Ρωσίας: αν η Ουκρανία δεν είναι προστατευμένη απέναντι στα βαλλιστικά και άλλα πυραυλικά πλήγματα, οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia’s overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were… pic.twitter.com/EhcQ5yIKQU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε πως τα νυχτερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος «έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο».

«Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ένας χαμένος που έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτιά στο διυλιστήριο Ίλσκι έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone

Φωτιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι της Ρωσίας στη νότια περιφέρεια Κρασνοντάρ μετά τη νυχτερινή επίθεση ουκρανικού drone, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου να στερήσει τη ρωσική οικονομία από πετρελαϊκά έσοδα.

Το Κίεβο θέτει συστηματικά στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας στην προσπάθεια να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022, σε μια περίοδο υψηλών πετρελαϊκών τιμών.

Το ουκρανικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων, που έχει χτυπήσει κατ΄ επανάληψη το διυλιστήριο Ίλσκι φέτος, επιβεβαίωσε ότι το έπληξε και πάλι, λέγοντας ότι παράγει καύσιμα για τον ρωσικό στρατό που πολεμάει στην Ουκρανία.

Δεν είναι προσώρας σαφές αν οι επιχειρήσεις του προσανατολισμένου στις εξαγωγές διυλιστηρίου έχουν διαταραχθεί ή αν υπάρχουν απώλειες. Ούτε υπάρχουν δηλώσεις για το αν η φωτιά έχει κατασβεστεί.