Ένας 60χρονος Γάλλος στο Βέλγιο διώκεται για τον φόνο της συντρόφου του 17 χρόνια μετά την εξαφάνισή της

Για φόνο κατηγορείται ένας 60χρονος Γάλλος, σχεδόν 17 χρόνια μετά την εξαφάνιση της συντρόφου του και μητέρας των δύο παιδιών τους με καταγωγή από το Βέλγιο, η οποία μέχρι σήμερα (27.01.2026) θεωρούταν πως είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής πεζοπορίας στα Πυρηναία όρη.

Η Φρανσουάζ Ντανουά δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής, από τότε που βγήκε για πεζοπορία με την οικογένειά της, τη 12η Ιουλίου του 2009 στο Κολούνγκο, σε μια ορεινή περιοχή στη βόρεια Ισπανία, στην περιφέρεια Ουέσκα. Τη γυναίκα συνόδευαν ο 60χρονος πλέον, Γάλλος σύντροφός της και τα παιδιά τους, σύμφωνα με μαρτυρίες που δόθηκαν στις αρχές της Ισπανίας και του Βελγίου.

Όμως, εκείνη, υποστηρίζοντας πως ήταν κουρασμένη, είπε πως ήθελε να διακόψει τη βόλτα και να αφήσει τους άλλους να συνεχίσουν τον δρόμο τους, λέγοντας πως θα τους περίμενε να επιστρέψουν.

Ωστόσο, καμία ένδειξη μιας πτώσης ή άλλα στοιχεία που να εξηγούν την εξαφάνισή της δεν βρέθηκαν από τις αρχές, παρά τις έρευνες που διεξήγαγαν ισπανικές ομάδες διάσωσης εκείνο το καλοκαίρι, και στη συνέχεια Βέλγοι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με το βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL, η βελγική δικαιοσύνη κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ντανουά είχε πεθάνει. Όμως μετά την ανατροπή του βελγικού δικαστηρίου, σε έρευνα που είχε αρχικά ξεκινήσει για «ανησυχητική εξαφάνιση», ανακοινώθηκε από την εισαγγελία της Ναμίρ πως είχε διατάξει νέες έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν το 2024 και 2025 και οδήγησαν στην έναρξη μιας ανακριτικής διαδικασίας τον περασμένο Απρίλιο.

«Την 21η Νοεμβρίου, ο σύντροφος και πατέρας των παιδιών του θύματος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για φόνο», ανέφερε η εισαγγελία σε ένα δελτίο Τύπου.

«Ο ύποπτος, γεννηθείς το 1964 και με καταγωγή από τη νοτιοδυτική Γαλλία, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους», συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες των γεγονότων και να εντοπιστεί η σορός του θύματος.

Οι βελγικές αρχές εργάζονται τώρα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες των γεγονότων και να εντοπιστεί η σορός της Françoise Dasnois. Δεν έχουν δοθεί ενδείξεις σχετικά με πιθανή συνεργασία με τις ισπανικές αρχές.

Η εισαγγελία επαναλαμβάνει ότι, σε υποθέσεις αγνοουμένων, οι ποινικές έρευνες παραμένουν ανοιχτές μέχρι να βρεθεί το άτομο.