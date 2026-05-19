Το ΝΑΤΟ καθησυχάζει την Ευρώπη: Η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Γερμανία δεν επηρεάζει την άμυνα

Η προαναγγελθείσα αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Γκρίνκεβιτς ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία «δεν επηρεάζει την εφαρμογή των περιφερειακών αμυντικών σχεδίων» του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε, η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών κρατών-μελών επιτρέπει στις ΗΠΑ να αναδιατάσσουν μέρος των δυνάμεών τους και να τις κατευθύνουν σε άλλες παγκόσμιες προτεραιότητες.

«Δεδομένου ότι οι σύμμαχοι ενισχύουν τις δυνατότητές τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποσύρουν μέρος των δικών τους δυνάμεων και να τις χρησιμοποιήσουν αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι αξιολογεί θετικά τη σημερινή επιχειρησιακή εικόνα.

Ο Αμερικανός στρατηγός υπογράμμισε ότι η αναδιάταξη των δυνάμεων δεν θα γίνει άμεσα, αλλά σταδιακά και σε βάθος χρόνου, χωρίς να μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία, όπως εξήγησε, θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό με τον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων, όπως αυτές συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2025 στη Χάγη, όπου τέθηκε ο στόχος αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η μείωση της αμερικανικής παρουσίας στη Γερμανία θα ολοκληρωθεί μέσα σε 6 έως 12 μήνες και αφορά περίπου το 15% των συνολικά 36.000 Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν εκεί.

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνδέεται χρονικά με επικρίσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε αμφισβητήσει τη στρατηγική της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν, κάνοντας λόγο για έλλειψη συνεκτικής πολιτικής και για «εξευτελισμό» της αμερικανικής ισχύος.

Ο Γκρίνκεβιτς αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο νατοϊκής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα απαιτούσε πολιτική απόφαση των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

«Οι όροι υπό τους οποίους το ΝΑΤΟ θα εξέταζε μια επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ είναι, τελικά, πολιτική απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα παραμένει σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού.