Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο: Η θερμή υποδοχή από τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε το βράδυ της Τρίτης 19.05.2026 στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη, έπειτα από πρόσκληση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Η άφιξή του στο Πεκίνο πραγματοποιήθηκε μέσα σε θερμό κλίμα, με ιδιαίτερες τιμές και επίσημη υποδοχή από τις κινεζικές αρχές.

Κατά την άφιξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γουάνγκ Γι, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία. Στρατιωτικό άγημα στάθηκε σε θέση προσοχής, ενώ νεαροί κρατούσαν και ανέμιζαν ρωσικές και κινεζικές σημαίες για να καλωσορίσουν τον Ρώσο πρόεδρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η 25η φορά που ο Ρώσος ηγέτης επισκέπτεται την Κίνα, γεγονός που δείχνει τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών εξελίξεων και γεωπολιτικών εντάσεων.

Putin lands in China as the global power axis shifts fast.



Two sanctioned giants, one message to the West:

“We’re building a new world order — with or without you.” pic.twitter.com/ZCnNI89z9L — Xi Znping (@XiZnping) May 19, 2026

On May 19, President #Putin arrived in Beijing for an official visit to China at the invitation of President Xi Jinping.



The visit marks the 25th anniversary of the landmark Russia-China Treaty of Good-Neighbourliness, Friendship & Cooperation.#RussiaChina pic.twitter.com/gsyApeuvu8 — MFA Russia (@mfa_russia) May 19, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, την οικονομική συνεργασία, αλλά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης θέματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας.

Η κινεζική πλευρά τόνισε ότι οι δύο χώρες θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη συνάντηση για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους και να προχωρήσουν σε βαθύτερη συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Η νέα συνάντηση Πούτιν – Σι παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς Ρωσία και Κίνα εμφανίζονται όλο και πιο κοντά πολιτικά και οικονομικά, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τον ρόλο τους στη διεθνή σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, επίσκεψη στην Κίνα είχε πραγματοποιήσει και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.