Βανς: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες με την Τεχεράνη

«Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», αναφέρει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Στραμμένα είναι όλα τα βλέμματα στο διπλωματικό τερέν Ιράν και ΗΠΑ, με τον κόσμο να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τις συνομιλίες για ειρήνη.

O αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα Τρίτη 19.05.2026, πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας.

«Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Λίγες μόλις ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι βρισκόταν «μία ώρα πριν» από την επίθεση κατά του Ιράν, όταν ανακοίνωσε ότι αναβάλλει τη στρατιωτική επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι «ίσως χρειαστεί να δώσουμε» στο Ιράν «ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα» για να το αναγκάσουμε να συμφωνήσει σε μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής παρέμβασης με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη.

