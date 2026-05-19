Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας – Τιμήθηκε και η Άνγκελα Μέρκελ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η βράβευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεχώρισε στην τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, όπου τιμήθηκαν προσωπικότητες που θεωρούνται σημαντικές για τις αξίες και την ενότητα της Ευρώπης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε ανάμεσα σε ηγέτες, ακτιβιστές και διεθνώς γνωστές προσωπικότητες που αναγνωρίστηκαν για την προσφορά και την επιρροή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η βράβευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA τιμήθηκε δίπλα σε πολιτικές προσωπικότητες όπως η Άνγκελα Μέρκελ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απονέμει τιμές σε συνολικά 20 πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους.

Μεταξύ εκείνων που έλαβαν την ανώτατη διάκριση του Τάγματος ήταν η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, ιστορικός ηγέτης της «Αλληλεγγύης» (Solidarność). Ο Βαλέσα έδωσε το «παρών» στην τελετή, ενώ ο Ζελένσκι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

The renowned basketball player Giannis Antetokounmpo has been appointed member of the European Order of Merit.@Giannis_An34 is among the first laureates of this newly established distinction,recognizing significant contributions to integration and promotion of values. https://t.co/Jx0NvPfyNM — Greece in EU (@GreeceInEU) March 10, 2026

Στην ομιλία της, η Άνγκελα Μέρκελ έστειλε μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας και προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Όπως είπε, η δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση και πρέπει να προστατευθούν η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώην καγκελάριος αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο των social media, λέγοντας πως «όπου ξαφνικά τα γεγονότα δεν είναι πλέον γεγονότα». Σύμφωνα με την ίδια, αυτό απειλεί τις βασικές αρχές του Διαφωτισμού και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια συζήτηση και τη δημοκρατία.

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας απονεμήθηκε όχι μόνο σε πολιτικούς ηγέτες αλλά και σε προσωπικότητες από τον αθλητισμό, τη μουσική, τη θρησκεία και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ανάμεσα στους τιμώμενους ήταν το διάσημο συγκρότημα U2 με κεντρικό τραγουδιστή τον Μπόνο, αλλά και ο γνωστός σεφ Χοσέ Αντρέ, ιδρυτής της ανθρωπιστικής οργάνωσης «World Central Kitchen».

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση και δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν μας χαρίστηκε». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Χτίστηκε από συνθήκη σε συνθήκη, από κρίση σε κρίση, από ανθρώπους που επέλεξαν την αλληλεγγύη αντί του διχασμού και τη συνεργασία αντί της ιδιοτέλειας».

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανάμεσα σε τόσο σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες θεωρήθηκε από πολλούς μια αναγνώριση όχι μόνο της αθλητικής του πορείας αλλά και της επιρροής που έχει ως παγκόσμιο σύμβολο επιτυχίας, επιμονής και κοινωνικής προσφοράς.