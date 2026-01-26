Ένας νεκρός από ουκρανικό χτύπημα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και ζημιές σε κτίρια είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων με drones που εξαπέλυσε σήμερα (26/01/2026) η Ουκρανία εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ αναφέρει ότι ένα drone έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα Ρωσία – Ουκρανία, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα και να καταλήξει προτού φθάσει ασθενοφόρο στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας άνδρας τραυματίστηκε και κτίρια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drone στην ίδια περιοχή, ενημέρωσε ο Γκλαντκόφ σε άλλη ανάρτησή του.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.