Ένας χρόνος χωρίς καρκίνο: Αυστραλός γιατρός εφάρμοσε δική του πρωτοποριακή θεραπεία στον εγκέφαλο

Πριν από ένα χρόνο, ο Αυστραλός γιατρός Ρίτσαρντ Σκόλιερ έβαλε ένα στοίχημα. Έγινε ο πρώτος στον κόσμο που ακολούθησε πειραματική θεραπεία για τον καρκίνο στον εγκέφαλο, η οποία βασίζεται στη δική του έρευνα. Μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν αφού έναν χρόνο μετά, ο όγκος δεν έχει επανεμφανιστεί.

Ο Αυστραλός γιατρός Ρίτσαρντ Σκόλιερ, καθηγητής του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ διαγνώστηκε τον Ιούνιο με καρκίνο στον εγκέφαλο μετά από επιληπτική κρίση που υπέστη στην Πολωνία.

Εφάρμοσε στον εαυτό του την έρευνα για το μελάνωμα, που έκανε ο ίδιος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον καρκίνο και τώρα δηλώνει «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος», αφού τα αποτελέσματα πρόσφατης μαγνητικής τομογραφίας έδειξαν ότι δεν υπήρχε ακόμη σημάδι υποτροπής του γλοιοβλαστώματός του.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σκόλιερ, ο οποίος μαζί με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Τζορτζίνα Λονγκ ανακηρύχθηκαν Αυστραλοί της χρονιάς έγραψε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος».

«Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα που με φροντίζει τόσο καλά, ειδικά τη γυναίκα μου Κέιτι και την υπέροχη οικογένεια!» είπε ο Σκόλιερ.

Σύμφωνα με το Skynews έγινε ο πρώτος ασθενής με καρκίνο του εγκεφάλου στον κόσμο που έκανε συνδυαστική ανοσοθεραπεία πριν από χειρουργική επέμβαση, καθώς χρησιμοποίησε την εργασία του για το μελάνωμα, που άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων, για να σώσει τη δική του ζωή.

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn’t be happier!!!!!



Thank you to the fabulous team looking after me so well especially my wife Katie &… pic.twitter.com/WdqZKLDvge