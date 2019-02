Ένοχος κρίθηκε ο «Έλ Τσάπο» – Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης

Ένοχος κρίθηκε ο διάσημος βαρώνος της κοκαΐνης “Έλ Τσάπο” μετά από τρίμηνη δικαστική διαδικασία από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο Έλ Τσάπο πλέον αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για το καρτέλ κοκαΐνης που έστησε, τις βίαιες μεθόδους που ακολουθούσε αλλά και για τους τρόπους που κατάφερνε να ξεφύγει από τις αστυνομικές αρχές.

Ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών Ελ Τσάπο , που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές της μεξικανικής υπαίθρου για να καταλήξει να διευθύνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία ναρκωτικών συσσωρεύοντας κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων, κρίθηκε ένοχος σήμερα από αμερικανικό δικαστήριο για όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, έπειτα από μια δίκη διάρκειας τριών μηνών στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της οποίας αποκαλύφθηκε η βία και η διαφθορά των καρτέλ.

Οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν έκριναν πως ο κατηγορούμενος είναι ένοχος και στις 10 κατηγορίες σε βάρος του. Ο 61χρονος Έλ Τσάπο, εμβληματική προσωπικότητα των μεξικανικών καρτέλ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Εκδόθηκε στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2017, έπειτα από δύο θεαματικές αποδράσεις στο Μεξικό. Ο ίδιος δεν απολογήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Ο 61χρονος Έλ Τσάπο κρίθηκε ένοχος και για τις 10 κατηγορίες που είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για διανομή και εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ανθρωποκτονίες από πρόθεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Ελ Τσάπο («Ο κοντοπίθαρος» λόγω του μικρού του αναστήματος) άκουσε καθισμένος και χωρίς να επιδεικνύει κανένα συναίσθημα την ανάγνωση της ετυμηγορίας. Αφού οι ένορκοι αποχώρησαν από την αίθουσα, ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του έβαλαν τα χέρια τους ο ένας στο στήθος του άλλου κι έκαναν το σήμα του Ok ανασηκώνοντας τους αντίχειρές τους.

Η δίκη του, στο πλαίσιο της οποίας κατέθεσαν περισσότεροι από 50 μάρτυρες, προσέφερε στο κοινό τη δυνατότητα μιας πρωτόγνωρης ματιάς στους κόλπους του Καρτέλ Σιναλόα, που πήρε το όνομά του από την πολιτεία στο βορειοδυτικό Μεξικό, όπου γεννήθηκε ο Γκουζμάν, σε ένα φτωχό ορεινό χωριό.

«El Chapo,» one of the most powerful drug lords in the world, could spend life in prison after being convicted on all counts in a New York trial. @Jerickaduncan is outside the courthouse https://t.co/6Psn0J7pux pic.twitter.com/CnSMUaKhFg

— CBS News (@CBSNews) 12 Φεβρουαρίου 2019