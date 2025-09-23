Κόσμος

Ένοχος ο άνδρας που προσπάθησε να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

Ο Ράουθ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και απέλυσε τους δικηγόρους του για να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη
O Ντόναλντ Τραμπ
O Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Ken Cedeno

Ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα το 2024, δύο μήνες πριν από τις εκλογές, κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες.

Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον 59χρονο Ράιαν Ράουθ και για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, όπως ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ οταν έγινε το περιστατικό στη Φλόριντα, η οποία επισύρει την ποινή των ισοβίων.

Η απόφαση καταδεικνύει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποφασισμένο «να τιμωρεί όλους εκείνους που επιδίδονται σε πράξεις πολιτικής βίας», ήταν το σχόλιο που έκανε στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Παμ Μπόντι.

Ο Ράουθ είχε κρυφτεί σε θάμνους, έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Όταν τον εντόπισαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που περιπολούσαν στο γήπεδο έφυγε, χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα.

Ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ είπε στο δικαστήριο ότι το σχέδιό του ήταν «καλά προετοιμασμένο και θανατηφόρα σοβαρό» καθώς, αν δεν τον είχαν προσέξει οι πράκτορες, «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν ζωντανός» σήμερα.

Ο Ράουθ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και απέλυσε τους δικηγόρους του για να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη. Η υπεράσπισή του βασιζόταν στον χαρακτήρα του, τον οποίο περιέγραψε ως ευγενικό και μη βίαιο.

Ο 59χρονος, που εργαζόταν ως εργολάβος κατασκευής στεγών, είχε εμπλακεί σε φιλοδημοκρατικά κινήματα στην Ταϊβάν και την Ουκρανία – στην τελευταία μάλιστα ταξίδεψε δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή.

Η κόρη του, Σάρα, είπε ότι έμεινε στην Ουκρανία επί 10 μήνες, κοιμόταν σε μια σκηνή στο Κίεβο και βοηθούσε στη στρατολόγηση εθελοντών και την εξεύρεση εφοδίων καθώς πίστευε ότι είχε καθήκον να στηρίζει ανθρώπους που θεωρούσε ευάλωτους ή ανυπεράσπιστους.

«Νόμιζε ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά», είπε η Σάρα Ράουθ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Καμία συμφωνία με την Ευρώπη – Ορατός ο κίνδυνος νέων κυρώσεων
Στον ΟΗΕ, το Ιράν και οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για το πυρηνικό ζήτημα, χωρίς όμως να υπάρξει συμβιβασμός – Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ
Συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Νέα Υόρκη
Η NASA σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια
Οι αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν πέρα από χαμηλή γήινη τροχιά από την εποχή του Apollo 17 το 1972
Το Artemis II 1
Newsit logo
Newsit logo