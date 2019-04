Ένταση και επεισόδια έξω από το δημαρχείο στο Βελιγράδι – video

Οι διαδηλωτές μαζεύτηκαν έξω από το δημαρχείο στο Βελιγράδι για να διαμαρτυρηθούν για τα δημοτικά έργα που έχουν παραλύσει την πρωτεύουσα και θέλησαν να εισβάλλουν μέσα στο κτίριο, ώμος τους απέτρεψαν οι γυναίκες υπάλληλοι στον Δήμο.

Ο Μπόσκο Ομπράντοβιτς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σκοπός τους δεν ήταν να προκαλέσουν επεισόδια, αλλά να καταθέσουν στην γραμματεία του Δήμου επιστολή διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό του κέντρου στο Βελιγράδι.

Ahead of Saturday’s planned #1od5miliona protest in Belgrade, Serbian opposition leaders and some demonstrators have placed barricades from the central square outside the Regulatory Authority for Electronic Media.

They’re calling for the reconstructions in the city to be halted. pic.twitter.com/SByUGWQeq3

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 4 Απριλίου 2019