Έντι Ράμα στην Κνεσέτ: Είμαι Καθολικός, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μου Ορθόδοξα και το μικρότερο μπορεί να γίνει Ιουδαίος

Στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ μίλησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα τη Δευτέρα (26.01.2026), επαινώντας τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. «Μπορώ να σας ενημερώσω ότι τα γόνατά μου τρέμουν δίπλα του», είπε ο Ράμα, χαρακτηρίζοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ως έναν από τους πέντε κορυφαίους ομιλητές στον κόσμο.

Κατά την ομιλία του στην Κνεσέτ ο Έντι Ράμα τόνισε την ιστορική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες, αναφέροντας ότι η Αλβανία αποτέλεσε «καταφύγιο» για χιλιάδες Εβραίους κατά την περίοδο του ναζισμού.

Προσωπικά, αναφέρθηκε και στα θρησκευτικά ζητήματα της οικογένειάς του: «Είμαι Καθολικός, η γυναίκα μου είναι Μουσουλμάνα, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μας είναι Ορθόδοξα και το μικρότερο μπορεί μια μέρα να επιλέξει να γίνει Ιουδαίος… και αυτό θα ήταν χαρά για εμάς. Η οικογένειά μας δεν είναι μοναδική… Είναι μία συνηθισμένη αλβανική ιστορία. Οι Αλβανοί γιορτάζουν μαζί τις σημαντικές θρησκευτικές ημέρες ο ένας του άλλου».

«Όταν άλλοι παρέδωσαν τους Εβραίους τους στις Αρχές, οι Αλβανοί τούς παρέδωσαν σε ασφαλές μέρος. Αυτή η ιστορία δεν είναι στολίδι, είναι μία πυξίδα που πρέπει να ακολουθήσουμε, αν θέλουμε να παραμείνουμε άξιοι του δώρου της ζωής που μας χάρισε ο ίδιος Θεός, και να δημιουργήσουμε κάτι άξιο αυτού του δώρου σε αυτή τη γη, ώστε τα παιδιά μας και τα παιδιά τους να μην υποφέρουν αύριο εξαιτίας αυτού που δεν έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε σήμερα ή δεν μαθαίνουμε από το χθες. Γι’ αυτό η Αλβανία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που ψήφισαν νέα προηγμένη νομοθεσία κατά του αντισημιτισμού», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, κάνοντας μία ιστορική αναδρομή, ο Ράμα τόνισε:

«Κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει ένα τόσο ιστορικό καθαρό ”μητρώο”, χωρίς ούτε έναν Εβραίο -ούτε έναν- να παραδίδεται στους Ναζί. Και κανείς καλύτερα από την Αλβανία δεν μπορεί να μαρτυρήσει μια απλή αλήθεια, ότι το να είσαι Μουσουλμάνος και το να είσαι αντισημίτης δεν συνδέονται μεταξύ τους από την πίστη στον Θεό, αλλά από την πιο αποτρόπαια προδοσία του Θεού».

Albanian PM Edi Rama at Israel’s Knesset:



If Mossad had not yet informed you, I can inform you that my knees are trembling.



I knew that speaking here would feel like a speech delivery exam in front of one of the top five speakers in the world, Prime Minister Netanyahu.



I’ll… pic.twitter.com/OZul7ztdLX — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

Αναφερόμενος στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ράμα στάθηκε στην εμπλοκή της Αλβανίας στο Συμβούλιο της Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας, παράλληλα, βέλη κατά της Χαμάς, χαρακτηρίζοντας «κρατούμενους» της οργάνωσης, τους Παλαιστίνιους άμαχους.

Prime Minister of Albania Edi Rama in the Knesset Plenum: Until Hamas is fully dismantled—its two million prisoners will never be truly free and no peace can endure; May the State of Israel flourish and be safe for eternityhttps://t.co/lmQBL9zTzN pic.twitter.com/qu2fPevR4i — The Knesset (@KnessetENG) January 26, 2026

Τέλος, σχολιάζοντας τις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε: «Η ερώτησή μου εδώ είναι η εξής: Πώς είναι δυνατόν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης να μιλούν για 30.000 νεκρούς σε τρεις ημέρες στο Ιράν, αλλά να μην υπάρχει καμία συγκέντρωση σε καμία πλατεία στην Ευρώπη εναντίον των Αγιατολάχ που να ζητά το τέλος αυτού του καθεστώτος;».