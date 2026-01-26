Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Εντυπωσιακός έρανος Τσέχων για την Ουκρανία: Συγκέντρωσαν 6 εκατ. δολάρια σε 5 μέρες για γεννήτριες και μπαταρίες

Με αυτόν τον τρόπο έδειξαν την αλληλεγγύη τους στους Ουκρανούς που λόγω των ρωσικών επιθέσεων βρίσκονται στο έλεος πολικού ψύχους
Ουκρανοί παραλαμβάνουν γεννήτριες για να αντιμετωπιστεί το πολικό ψύχος
Ουκρανοί παραλαμβάνουν γεννήτριες για να αντιμετωπιστεί το πολικό ψύχος / REUTERS / Alina Smutko

Δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή της Ρωσίας να κλιμακώσει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία σε μια χρονική περίοδο στην οποία το θερμόμετρο πέφτει έως και 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από μηδέν, αναγκάζοντας τους Ουκρανούς να ψάχνουν απεγνωσμένα λύσεις για να επιβιώσουν, με τις γεννήτριες να γίνονται «όπλο» απέναντι στο ψύχος.

Για τον λόγο αυτό, τις τελευταίες πέντε ημέρες, ξεκίνησε μια προσπάθεια – κυρίως Τσέχων – να συγκεντρωθούν πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια για να αγοραστούν γεννήτριες, θερμάστρες και μπαταρίες για την Ουκρανία.

Ουκρανοί μηχανικοί εργάζονται επί 24ώρου βάσεως σε επισφαλείς συνθήκες για εβδομάδες την ίδια στιγμή που οι ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές  ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αντιμέτωπους μ’ έναν δριμύ χειμώνα χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ουκρανοί παραλαμβάνουν γεννήτριες για να αντιμετωπιστεί το πολικό ψύχοςREUTERS / Alina Smutko

Εξάλλου, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια μετά τα ρωσικά πλήγματα.

Επίσης, η Κομισιόν ανακοίνωσε την Παρασκευή (23.01.2026) ότι θα αποστείλει 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο έρανος για την Ουκρανία

Η πρωτοβουλία darekproputina.cz συλλέγει δωρεές για την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα το 2022, μεταξύ των οποίων βρίσκονται εκστρατείες της για την αγορά ενός ελικοπτέρου Blackhawk και ενός άρματος μάχης, όπως και drones, πυρομαχικών και ιατρικών προμηθειών αξίας άνω των 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην πιο πρόσφατη αυτή προσπάθειά της συγκεντρώθηκαν 126 εκατομμύρια κορώνες (περίπου 6,16 εκατομμύρια δολάρια) από 74.745 δωρητές από την περασμένη Τετάρτη (21.01.2026) ως σήμερα, Δευτέρα (26.01.2026) το πρωί, και άλλα σχεδόν 15 εκατομμύρια κορώνες βρίσκονται καθ’ οδόν από δωρητές, δήλωσε ο διοργανωτής Μάρτιν Όντρατσεκ στο Reuters.

Ουκρανοί παραλαμβάνουν γεννήτριες για να αντιμετωπιστεί το πολικό ψύχοςΟυκρανοί παραλαμβάνουν γεννήτριες για να αντιμετωπιστεί το πολικό ψύχος / REUTERS / Alina Smutko

«Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου κάναμε κράτηση δύο γεννητριών (…) έναντι 8 εκατομμυρίων κορωνών έκαστη που θα πρέπει να πάνε σε δύο μικρότερες εγκαταστάσεις υγείας», πρόσθεσε ο Όντρατσεκ.

Η darekproputina.cz συνεργάστηκε με τρία ταμεία στην Ουκρανία για να αποφευχθούν μακρές υλικοτεχνικές και τελωνειακές καθυστερήσεις, αλλά βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με Τσέχους προμηθευτές καθώς δεν είναι όλα διαθέσιμα άμεσα, πρόσθεσε.

Ουκρανοί παραλαμβάνουν γεννήτριες για να αντιμετωπιστεί το πολικό ψύχοςREUTERS / Alina Smutko

«Περίπου 30 άνθρωποι εργάζονται πάνω σε αυτό, χρειαζόμαστε να δαπανήσουμε τα χρήματα το γρηγορότερο δυνατό», συνέχισε ο Όντρατσεκ, προσθέτοντας ότι υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση για χημικές θερμάστρες και μπαταρίες.

«Οι μπαταρίες είναι σημαντικές για να τις φορτίζουν οι άνθρωποι όταν διατίθεται ρεύμα ώστε να έχουν τουλάχιστον κάποια πηγή ενέργειας για μια κατσαρόλα ή για να φορτίζουν τηλέφωνα», κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
102
99
74
74
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: «Είναι πολύ αργά για να σταματήσει η κατασκευή της υπέροχης νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο»
Το National Trust προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο από την θέση ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο
Ντόναλντ Τραμπ
Το αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία καταργεί τον περιορισμό των 100 ml για τα υγρά στις χειραποσκευές
Το αεροδρόμιο ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ανιχνευτών ασφαλείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών και έτσι οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν υγρά έως 2 λίτρα αλλά και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές στις χειραποσκευές τους
αεροπλάνο
Βίντεο δείχνει άνδρες της ICE να απειλούν δημοσιογράφο και εικονολήπτη της Rai που βιντεοσκοπούσαν τα επεισόδια στη Μινεάπολη
«Αν συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, θα σπάσουμε το παράθυρο και θα σας τραβήξουμε έξω, αυτή είναι η μοναδική προειδοποίησή μας» - Η αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να καταδικάσει το συμβάν
Άνδρες της ICE απείλησαν συνεργείο της Rai που βιντεοσκοπούσε τα επεισόδια στη Μινεάπολη
Newsit logo
Newsit logo