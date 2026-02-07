Επεισόδια κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο – Συγκρούσεις αστυνομίας με διαδηλωτές, βίντεο

Ένταση ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο το Σάββατο (07.02.2026). Ιταλοί πολίτες διαμαρτύρονται για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Οι διαδηλωτές απάντησαν με πυροτεχνήματα στο κανόνι νερού της ιταλικής αστυνομίας στο Santa Giulia Arena, όπου διεξάγεται το άθλημα χόκεϊ επί πάγου, στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 5.000 διαδήλωσαν κατά των Αγώνων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αποψίλωσης δασών που καταγράφηκε στην Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο, για να φτιαχτούν οι ολυμπιακές υποδομές, όπως και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό τρανσέξουαλ αθλητών από τους Αγώνες.

MILAN RIGHT NOW: Protest against the Olympics turns violent against the police and the press. Water cannons respond.



If the far left doesn’t like your government, they just demonstrate and defy the authorities. Peace never been an option.pic.twitter.com/Lih52NFa9h https://t.co/rprt9dzp2s — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 7, 2026

“These Olympic Games are against nature and against people.” Thousands of people marched through Milan to protest housing costs and urban affordability on the first day of the Milano Cortina Winter Olympics. pic.twitter.com/iPcpXwuvQN — USA TODAY (@USATODAY) February 7, 2026

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πορεία διαδήλωσε ειρηνικά. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο άρχισαν να πετούν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλοπ, χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνα. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί επτά προσαγωγές.