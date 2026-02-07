Κόσμος

Επεισόδια κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο – Συγκρούσεις αστυνομίας με διαδηλωτές, βίντεο

Περίπου 5.000 διαδήλωσαν για την αποψίλωση δασών για να φτιαχτούν οι ολυμπιακές υποδομές, αλλά και για τον αποκλεισμό τρανσέξουαλ αθλητών από τους Αγώνες
Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο
REUTERS / Φωτογραφία Guglielmo Mangiapane

Ένταση ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο το Σάββατο (07.02.2026). Ιταλοί πολίτες διαμαρτύρονται για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Οι διαδηλωτές απάντησαν με πυροτεχνήματα στο κανόνι νερού της ιταλικής αστυνομίας στο Santa Giulia Arena, όπου διεξάγεται το άθλημα χόκεϊ επί πάγου, στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 5.000 διαδήλωσαν κατά των Αγώνων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αποψίλωσης δασών που καταγράφηκε στην Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο, για να φτιαχτούν οι ολυμπιακές υποδομές, όπως και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό τρανσέξουαλ αθλητών από τους Αγώνες.

 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πορεία διαδήλωσε ειρηνικά. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο άρχισαν να πετούν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλοπ, χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνα. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί επτά προσαγωγές.

