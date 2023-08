Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη νεκρή ζώνη της Κύπρου κοντά στην Πύλα, όταν ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο προσπάθησε να παρεμποδίσει και δέχτηκε επίθεση από Τουρκοκυπρίους.

Σημειώνεται πως η ειρηνευτική δύναμη θέλησε να σταματήσει παράνομες εργασίες κατασκευής δρόμων στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας στην Κύπρο και δέχτηκε σφοδρή επίθεση από συγκεντρωμένους Τουρκοκύπριους.

Οι Τουρκοκύπριοι φαίνεται πως επιδιώκουν την ανατροπή του status quo στην ουδέτερη ζώνη των κατεχομένων στην Κύπρο.

Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν Τουρκοκύπριους απομακρύνουν τα αυτοκίνητα του ΟΗΕ με μπουλντόζες.

#BREAKING: On order of #Turkish government, authorities of the occupied areas of #Cyprus attacked a group of #UN Peacekeepers using bulldozers in buffer zone. Turkish occupiers have continued construction of a road illegally despite warning of the UN. pic.twitter.com/FtLObFaZAT