Πολλά προβλήματα συνδεσιμότητας καταγγέλλουν χιλιάδες χρήστες του Instagram την τελευταία ώρα, με τους περισσότερους να ανεβάζουν screenshots στα υπόλοιπα social media ότι οι λογαριασμοί τους έχουν αποκλειστεί, χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι για αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι χρήστες του Instagram ξεκίνησαν να καταγγέλλουν στο Down Detector πριν μια ώρα, γύρω στις 15:00 δηλαδή, ότι δεν έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους και ότι τους «πετάγεται» ένα μήνυμα, που λέει: «Αναστείλαμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στις 31 Οκτωβρίου 2022».

@instagram what is going on? My account literally got suspended for no reason I did not violate any community guidelines, and when I try to verify the code it’s just giving me a loading error. Is anybody else having this problem? #Instagram #instagramdown pic.twitter.com/2ORKRtu0z7