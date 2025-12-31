Κόσμος

Επιδρομή ρωσικών drones στην Οδησσό: Τρία παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Τα παιδιά που τραυματίστηκαν είναι 8 και 14 ετών και νήπιο 7 μηνών, ενώ ο άνδρας 42 ετών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση
Σημείο από πλήγμα ρωσικού πυραύλου στην Οδησού
Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout via REUTERS

Τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη (31.12.2025) στην Οδησσό, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

Η επιδρομή drones στην Οδησσό προκάλεσε ζημιές σε «πολυκατοικίες», και σε «υποδομές», ιδίως «ενεργειακές», ανέφερε από την πλευρά του μέσω Telegram ο Όλεχ Κίπερ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, διευκρινίζοντας πως προκλήθηκαν πυρκαγιές.

Δυο παιδιά 8 και 14 ετών και νήπιο 7 μηνών τραυματίστηκαν· άνδρας 42 ετών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Λισάκ.

Η επιδρομή καταγράφτηκε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, παρά τις αμερικανικές και ουκρανικές διαβεβαιώσεις πως σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ενόψει συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

 

Το Κίεβο τόνισε χθες πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατηγορία της Μόσχας για ουκρανική επιδρομή με drones εναντίον κατοικίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η Μόσχα διεμήνυσε πως θα σκληρύνει περαιτέρω τη στάση της στις συνομιλίες.

 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παράλληλα ανήγγειλε χθες συνάντηση με ηγέτες κρατών που βοηθούν την Ουκρανία την 6η Ιανουαρίου στη Γαλλία, έπειτα από συνάντηση την 3η Ιανουαρίου συμβούλων για θέματα ασφαλείας των χωρών αυτών στην Ουκρανία.

