Κομισιόν: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά κάτω των 13 χρόνων και «μίνι λογαριασμοί» για γονικό έλεγχο έως 15 χρόνων

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 13 χρόνων και δημιουργία αυτόνομου λογαριασμού σε παιδιά ηλικίας άνω των 15 χρόνων, περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Κομισιόν για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κομισιόν προτείνει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα social media και το διαδίκτυο, με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου «EU KIDS Act» ώστε να ενισχυθεί η διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων στην ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει:

Τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media Για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη Για παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών προβλέπεται γονικός έλεγχος, μέσω «μίνι λογαριασμών» που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού του γονέα ή κηδεμόνα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα παρέχουν πρόσβαση σε κατάλληλες για την ηλικία υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και διαμοιρασμού βίντεο, με δικλείδες ασφαλείας όπως περιορισμό των κοινωνικών επαφών και όριο χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Για τα παιδιά από 3 έως και κάτω των 13 ετών δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα social media, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο για παιδιά, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες.

Παράλληλα, ο EU KIDS Act εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον σχεδιασμό των διαδικτυακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ανηλίκους, όπως τα social media, οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και chatbot.

Η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση εθιστικών λειτουργιών, καθώς και συστημάτων προτεινόμενου περιεχομένου που βασίζονται σε προφίλ χρηστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης η ατελείωτη κύλιση χωρίς σημεία διακοπής, οι τεχνικές που χρησιμοποιούν ανταμοιβές για να ενθαρρύνουν τη συνεχή χρήση και οι ειδοποιήσεις κατά τις ώρες ύπνου. Παράλληλα, προβλέπεται προστασία των παιδιών από ανεπιθύμητη επικοινωνία με αγνώστους.

Σημαντικό μέρος της πρότασης αφορά και την επαλήθευση της ηλικίας, με την Κομισιόν να ζητά από τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα καταστήματα εφαρμογών να χρησιμοποιούν σχετικά εργαλεία.

Με την πρότασή της η Κομισιόν μεταφέρει σημαντικό μέρος της ευθύνης στους ίδιους τους παρόχους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιστρέφει το «βάρος της απόδειξης», ζητώντας από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς εκ σχεδιασμού.