Λος Άντζελες: Οι 3 νεκροί από την συντριβή ελικοπτέρου – Η ρεπόρτερ που ετοιμαζόταν για γάμο, ο πιλότος λίγο πριν τη σύνταξη κι ένας τουρίστας

Η Ελιάνα Μορένο, δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ, ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Ο Τζορτζ Μαρτσίνιου, έμπειρος πιλότος ελικοπτέρων, σχεδίαζε να συνταξιοδοτηθεί σύντομα. O Έντι Γκουτιέρες Μεχία, ένας 29χρονος τουρίστας από τη Γουατεμάλα, Αυτοί είναι οι τρεις νεκροί μετά την συντριβή του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια ζωντανής κάλυψης ενός δυστυχήματος στο Λος Άντζελες.

Η Μορένο δεν θα πάει τελικά νύφη στην εκκλησία και ο Μαρτσίνιου δεν θα απολαύσει τον ελεύθερο χρόνο που περίμενε έπειτα από δεκαετίες εργασίας. Η δημοσιογραφική ομάδα του ελικοπτέρου έχασε τη ζωή της το βράδυ της Τρίτης (15.09.2026), όταν το ελικόπτερο συνετρίβη σε χώρο στάθμευσης εμπορικού συγκροτήματος στο Λος Άντζελες. Την ίδια στιγμή, ο 29χρονος τουρίστας Έντι Γκουτιέρες Μεχία, είχε φτάσει στο Λος Άντζελες μόλις λίγες ώρες νωρίτερα και βρισκόταν στο πάρκινγκ όταν το ελικόπτερο κατέπεσε. Τρεις οι νεκροί, τουλάχιστον δύο ακόμη άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς, σύμφωνα με τις Αρχές.

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Το Eurocopter AS350, που χρησιμοποιούνταν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς NBC4 και Telemundo 52, συνετρίβη ενώ κάλυπτε δημοσιογραφικά ένα θανατηφόρο τροχαίο με λεωφορείο στην περιοχή Τσάτσγουορθ, ένα προάστιο περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες.

Βίντεο από το ελικόπτερο λίγο πριν τη συντριβή, στο οποίο καταγράφεται η εικόνα έξω από αυτό καθώς κατευθύνεται προς το έδαφος, περιλαμβάνει ήχους από τον κινητήρα που χάνει ισχύ, καθώς και έναν προειδοποιητικό συναγερμό που φαίνεται να ενημερώνει τον πιλότο ότι οι κύριοι έλικες επιβραδύνουν, σύμφωνα με ανάλυση του ανταποκριτή του CNN για θέματα αεροπορίας, Πιτ Μάντιν.

BREAKING: An NBC Los Angeles news helicopter crashed during live coverage of a deadly bus crash. The condition of those onboard is unknown. pic.twitter.com/cXMmubKrgq — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Ό,τι ακολουθεί είναι συγκλονιστικό. Η παρουσιάστρια του NBC4, Κολίν Γουίλιαμς, δήλωσε, ζωντανά στον αέρα, ότι ο σταθμός έχασε την επικοινωνία με το πλήρωμά του, προτού επιβεβαιώσει ζωντανά στον αέρα ότι το ελικόπτερο που είχε συντριβεί ανήκε στη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού.

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«Θα πάρουμε λίγα λεπτά για να σκεφτούμε, να το επεξεργαστούμε και να ανασυνταχθούμε», είπε, προτού ο σταθμός μεταδώσει προσωρινά άλλο πρόγραμμα.

Η Μορένο και ο Μαρτσίνιου ήταν εργαζόμενοι της Angel City Air, της εταιρείας που διαχειριζόταν το ελικόπτερο, και πετούσαν μαζί από το 2023, σύμφωνα με το NBC4.

Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στενά σε πολλές δημοσιογραφικές αποστολές όλα αυτά τα χρόνια, ενώ στους λογαριασμούς τους στα social media είχαν μοιραστεί πολλές κοινές φωτογραφίες.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα. Την έρευνα έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), με την προκαταρκτική έκθεση να αναμένεται σε περίπου 30 ημέρες. Η τελική έκθεση, που θα προσδιορίζει την πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος, μπορεί να χρειαστεί έως και 18 μήνες.

Αντί να γιορτάζουν τα επόμενα κεφάλαια της ζωής τους, οι οικογένειες και οι φίλοι των τριών θυμάτων θρηνούν την απώλειά τους.

Η δημοσιογράφος που λάτρευε τη δουλειά της και προετοιμαζόταν για τον γάμο της

Η Μορένο «ήθελε πάντα να γίνει δημοσιογράφος», δήλωσε η συνάδελφός της, Λινέτ Ρομέρο, στην εκπομπή «Today» του NBC.

Γεννημένη στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας, η Μορένο αποφοίτησε το 2010 από το Πανεπιστήμιο Chapman, έχοντας σπουδάσει δημοσιογραφία και πολιτικές επιστήμες. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε να εργάζεται στην Angel City Air και έκτοτε είχε συνεργαστεί με αρκετά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.

Το 2023 τιμήθηκε από την Ένωση Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Ειδήσεων της Νότιας Καλιφόρνιας με βραβείο για την «Καλύτερη συνεχή τηλεοπτική κάλυψη».

Στον λογαριασμό της στο Instagram, με το όνομα eli_in_the_heli, έδινε στους θεατές μια εικόνα από τη δουλειά της στον αέρα. Συχνά χειριζόταν την κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος του ελικοπτέρου και παράλληλα περιέγραφε όσα συνέβαιναν, ενώ ο πιλότος χειριζόταν το ελικόπτερο.

Είχε καλύψει από αέρος πυρκαγιές, ένοπλες επιθέσεις, καταδιώξεις και άλλα σημαντικά γεγονότα σε ολόκληρη την περιοχή του Λος Άντζελες.

Aγαπούσε τα ζώα και είχε σκύλους και κότες. Στο βιογραφικό της στο Instagram έγραφε ότι είναι «μαμά» σκύλων και κοτόπουλων, ενώ δίπλα σε ένα δαχτυλίδι αρραβώνων υπήρχαν τα αρχικά «RB» και μια πορτοκαλί καρδιά.

Στα χόμπι της περιλαμβάνονταν ο χορός και το τρέξιμο. Τον Μάιο είχε αποκαλύψει ότι έτρεξε ημιμαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, παρά το γεγονός ότι έπασχε από άσθμα. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί με τα μετάλλιά τους μετά τον αγώνα.

Το ζευγάρι φαίνεται πως αρραβωνιάστηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τον Οκτώβριο. Η Μορένο είχε δημοσιεύσει βίντεο από το ταξίδι, γράφοντας: «Θα θυμάμαι αυτό το ταξίδι στο Τενεσί για το υπόλοιπο της ζωής μου». Στο βίντεο έδειχνε το δαχτυλίδι της δίπλα στον αρραβωνιαστικό της.

«Και οι τηλεθεατές μας πενθούν. Έχασαν έναν άνθρωπο που γνώριζαν πολύ προσωπικά. Όταν έχεις τη φωνή ενός δημοσιογράφου του ελικοπτέρου στο αυτί σου, δημιουργείται μια πολύ προσωπική σχέση. Σου λέει ακριβώς τι βλέπει και μπορείς να το ακούσεις στη φωνή του», πρόσθεσε.

Ο έμπειρος πιλότος που ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί

Ο Μαρτσίνιου – που στο Telemundo ήταν γνωστός ως «Χόρχε» – ήταν γέννημα θρέμμα του Λος Άντζελες. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός και σεβαστός στον χώρο και αγαπούσε τη δουλειά του, αλλά και τη συνεργασία του με τη Μορένο, σύμφωνα με το NBC4.

Είχε βαθιές ρίζες στη Νότια Καλιφόρνια. Μεγάλωσε στο Μπέρμπανκ και αποφοίτησε το 1974 από το Burbank High School. Διέθετε τεράστια εμπειρία: εργαζόταν ως εκπαιδευτής πτήσεων με ελικόπτερο για περισσότερα από 30 χρόνια και είχε συμπληρώσει 14.000 ώρες πτήσης.

Στα social media ήταν ιδιαίτερα ενεργός και δημοσίευε συχνά εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη θέα που απολάμβανε από ψηλά πάνω από την Καλιφόρνια.

Ο πιλότος Εστεμπάν Χιμένεθ, επί χρόνια φίλος του, δήλωσε ότι ο Μαρτσίνιου πλησίαζε στη συνταξιοδότηση και είχε μιλήσει μαζί του για τα σχέδιά του μόλις δύο ημέρες πριν από τη συντριβή. «Τον γνώριζα από τη δεκαετία του ’90. Κάποτε ήταν εκπαιδευτής μου, ήταν τα μάτια και τα αυτιά μου εδώ στο Λος Άντζελες», δήλωσε στο NBC4. «Απλώς δεν μπορώ να το πιστέψω».

Το NBC4 και το Telemundo 52 ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένοι» από την τραγωδία. «Θα μας λείψουν περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».

Ο νεαρός τουρίστας από τη Γουατεμάλα που μόλις είχε φτάσει στο Λος Άντζελες

Ο Ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι το τρίτο θύμα ήταν ο 29χρονος Έντι Γκουτιέρες Μεχία, ο οποίος βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης όταν το ελικόπτερο συνετρίβη. Ο Μεχία είχε φτάσει στο Λος Άντζελες από τη Γουατεμάλα μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο Μεχία, που ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Pichi», καταγόταν από την πόλη Κουιλάπα στη νοτιοανατολική Γουατεμάλα. Ο δήμος εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη του για τον τραγικό θάνατό του», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειες των δύο καταστροφικών δυστυχημάτων με λεωφορείο της Metro και ελικόπτερο στο Τσάτσγουορθ, καθώς και με ολόκληρη την οικογένεια του NBC4».

Το χρονικό

Ελικόπτερο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC μεταδίδει ζωντανά εικόνα από τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στο Λος Άντζελες. Ξαφνικά συντρίβεται.

Το ελικόπτερο πέφτει και μέσα σε δευτερόλεπτα τυλίγεται στις φλόγες. Δεκάδες πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν την φωτιά.

Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Ο πιλότος του ελικοπτέρου, η δημοσιογράφος που ήταν μαζί του και ένας πεζός που έτυχε να περνά από το σημείο.

«Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;»: Το βίντεο μέσα από το ελικόπτερο

Τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες κατέγραψε κάμερα που βρισκόταν μέσα στο ίδιο το ελικόπτερο.

Στο βίντεο, η εικόνα αρχίζει αρχικά να τρέμει, ενώ ακούγεται μία φωνή να ρωτά: «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η καταγραφή διακόπτεται, καθώς το ελικόπτερο πέφτει.

Το νέο υλικό αποτυπώνει τις στιγμές που προηγήθηκαν της συντριβής, με το πλάνο να γίνεται ολοένα πιο ασταθές λίγο πριν ακουστεί η συγκεκριμένη ερώτηση. Αμέσως μετά, η εικόνα σταματά. Το ελικόπτερο συνετρίβη ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια, κοντά στη Mason Avenue, και μετά την πρόσκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συντριβή ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες / Photo / ABC Affiliate KABC via REUTERS

Τι γνωρίζουμε για τη συντριβή

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης, μεταδίδοντας εικόνες από το σημείο όπου ένα SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Η συντριβή σημειώθηκε ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για ένα διαφορετικό θανατηφόρο τροχαίο.

Λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro στη διασταύρωση των οδών Nordhoff Street και De Soto Avenue στο Τσάτσγουορθ. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, ενώ χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το SUV σφηνωμένο στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου, ενώ ένα από τα θύματα φέρεται να εκτινάχθηκε από το όχημα. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πληροφορίες από CNN