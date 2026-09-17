Κόσμος

Συναγερμός στην Πολωνία: Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με drones, δύο αεροδρόμια έκλεισαν

Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνία, κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία με drones
Ρώσος στρατιώτης εκπαιδεύεται στον χειρισμό drones, στο Ροστόφ της Ρωσίας
Ρώσος στρατιώτης εκπαιδεύεται στον χειρισμό drones, στο Ροστόφ της Ρωσίας / REUTERS / Sergey Pivovarov
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δύο στρατιωτικά πολωνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων με drones στην Ουκρανία, κοντά στην ανατολική Πολωνία.

Συναγερμός σήμανε επίσης για απειλή επίθεσης από αέρος σε δυο περιοχές στην ανατολική Πολωνία. Τα αεροδρόμια στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας κατά των ρωσικών drone, ανέφερε η πολωνική Υπηρεσία Αεροπορικών Υπηρεσιών (PANSA) στο X.

«Αυτά τα μέτρα είναι προληπτικής φύσης και έχουν στόχο την ασφάλιση και προστασία του εναέριου χώρου, ιδίως σε περιοχές παρακείμενες στις απειλούμενες περιοχές», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων στο Χ.

Στο μεταξύ, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε ο ήχος εκρήξεων μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, στη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία με drones στη διάρκεια της ημέρας. Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, η υπηρεσία φύλαξης των συνόρων της χώρας ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές σε συνοριακές διελεύσεις μετά την επίθεση.

Την Κυριακή (13.09.2026), ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
117
114
111
105
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ο βασιλιάς Κάρολος ακουγόταν σαν να κέρδισε το λαχείο» μετά τον θάνατο της Νταϊάνα – Τι αποκαλύπτει ο αδερφός της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ
Σε νέα αποσπάσματα, ο Τσαρλς Σπένσερ υπονοεί ότι κάποιοι μέσα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ένιωσαν «ανακουφισμένοι - μάλιστα ευχαριστημένοι» από τον θάνατο της Νταϊάνα
Πριγκίπισσα Νταϊάνα και βασιλιάς Κάρολος
Newsit logo
Newsit logo