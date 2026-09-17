Συναγερμός στην Πολωνία: Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με drones, δύο αεροδρόμια έκλεισαν

Δύο στρατιωτικά πολωνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων με drones στην Ουκρανία, κοντά στην ανατολική Πολωνία.

Συναγερμός σήμανε επίσης για απειλή επίθεσης από αέρος σε δυο περιοχές στην ανατολική Πολωνία. Τα αεροδρόμια στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας κατά των ρωσικών drone, ανέφερε η πολωνική Υπηρεσία Αεροπορικών Υπηρεσιών (PANSA) στο X.

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«Αυτά τα μέτρα είναι προληπτικής φύσης και έχουν στόχο την ασφάλιση και προστασία του εναέριου χώρου, ιδίως σε περιοχές παρακείμενες στις απειλούμενες περιοχές», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων στο Χ.

Στο μεταξύ, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε ο ήχος εκρήξεων μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, στη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία με drones στη διάρκεια της ημέρας. Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, η υπηρεσία φύλαξης των συνόρων της χώρας ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές σε συνοριακές διελεύσεις μετά την επίθεση.

Την Κυριακή (13.09.2026), ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας.