Η οικογένεια του Νίκολας Μπράντραμ κατηγορεί την Αστυνομία του Λονδίνου για τον θάνατό του: «Ήξεραν ότι δεν ήταν ο Putney Pusher»

Με την Αστυνομία του Λονδίνου τα βάζει η οικογένεια του Νίκολα Μπράντραμ, του 44χρονου εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο. Επιμένουν ότι δεν ήταν ο «Putney Pusher» και υποστηρίζουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του «έπειτα από μήνες τεράστιας πίεσης» που προκλήθηκε λόγω της αστυνομικής έρευνας σε βάρος του.

Σε ανακοίνωσή της σήμερα (17.09.2026), σύμφωνα με την Dailymail, η οικογένεια του 44χρονου εγγονού της της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας υποστήριξε ότι η αστυνομία του Λονδίνου «γνώριζε» πως ο 44χρονος ήταν αθώος. Όπως ανέφερε:

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«Η Μητροπολιτική Αστυνομία γνώριζε ότι δεν ήταν ο “Putney Pusher”. Κι όμως, όταν ο Νικ πέθανε, δεν είχε ακόμη επισήμως απαλλάξει το όνομά του. Αυτό αποτελεί πηγή βαθιάς θλίψης και οργής για την οικογένειά μας».

«Δεν υπήρχε κανένα εγκληματολογικό στοιχείο που να συνέδεε τον Νικ με το περιστατικό, ούτε στοιχεία που να τον τοποθετούσαν στη γέφυρα του Πάτνεϊ εκείνη την ώρα. Δεν υπήρχαν επίσης αξιόπιστα στοιχεία ότι ήταν ο άνδρας που εμφανιζόταν στο βίντεο. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία αποδείκνυαν το αντίθετο.

»Παρά τα παραπάνω, η αστυνομία επέλεξε να συλλάβει τον Νικ αντί να του ζητήσει να προσέλθει για κατάθεση».

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Ο Μπράντραμ συνελήφθη τον Ιούνιο για την υπόθεση του 2017, όταν κάποιος που έκανε τζόκινγκ έσπρωξε μια γυναίκα μπροστά από διώροφου λεωφορείου στη γέφυρα του Πάτνεϊ, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Μόνο τα αντανακλαστικά του οδηγού του λεωφορείου την έσωσαν.

Ο Μπράντραμ αφέθηκε ελεύθερος, όμως παρέμενε υπό έρευνα μέχρι τον θάνατό του.

Μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του στο Τσίσγουικ, στο δυτικό Λονδίνο, αξίας 1,4 εκατομμυρίων λιρών, και στη συνέχεια τον συνέλαβε εκ νέου για ναρκωτικά. Ο πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης Putney Pusher

Το όνομα του Νίκολας Μπράντραμ είχε γίνει γνωστό στις βρετανικές Αρχές στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα πολυσυζητημένης υπόθεσης που είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη. Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2017, όταν κάμερα ασφαλείας στην Putney Bridge κατέγραψε έναν άνδρα να κινείται τρέχοντας και, ξαφνικά, να σπρώχνει μια γυναίκα προς τον δρόμο.

Την ίδια στιγμή περνούσε λεωφορείο, με τον οδηγό να αντιδρά εγκαίρως και να πραγματοποιεί ελιγμό ώστε να αποφύγει τη γυναίκα. Οι εικόνες μεταδόθηκαν ευρέως στη Βρετανία και διεθνώς, ενώ ο άγνωστος άνδρας που εμφανιζόταν στο βίντεο απέκτησε στα μέσα ενημέρωσης το προσωνύμιο Putney Pusher.

Παρά την εκτεταμένη έρευνα των Αρχών, η υπόθεση παρέμενε για χρόνια χωρίς οριστική απάντηση ως προς την ταυτότητα του άνδρα. Ο Μπράντραμ βρέθηκε αργότερα στο μικροσκόπιο των ερευνητών ως πιθανός ύποπτος. Η αρχική έρευνα είχε κλείσει το 2018 χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες σε κάποιο πρόσωπο. Νέα στοιχεία, ωστόσο, επανέφεραν την υπόθεση στο προσκήνιο και ο Μπράντραμ συνελήφθη το καλοκαίρι του 2026.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, οι ντετέκτιβ είχαν γνωστοποιήσει ότι είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα, καθώς η αστυνομική διαδικασία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η σύνδεση με την ελληνική βασιλική οικογένεια

Ο Μπράντραμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία μετά τον γάμο της με τον Βρετανό αξιωματικό Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ ήταν γνωστή στη Βρετανία ως Lady Katherine Brandram.

Μέσω της γιαγιάς του, ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν δισέγγονος του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της βασίλισσας Σοφίας της Πρωσίας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν, επίσης, δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας και πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φιλίππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια που βρισκόταν στον πυρήνα των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων. Τρία από τα αδέλφια της ανέβηκαν στον ελληνικό θρόνο, ενώ η αδελφή της Ελένη έγινε βασίλισσα της Ρουμανίας.

Η ζωή της συνδέθηκε με τις μεγάλες ανατροπές που σημάδεψαν την ελληνική βασιλική οικογένεια κατά τον 20ό αιώνα. Μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα το 1941, εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του, Φρειδερίκη. Η οικογένεια κατέφυγε αρχικά στην Κρήτη και στη συνέχεια στην Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική.

Στο Κέιπ Τάουν η Αικατερίνη εργάστηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο. Για περίπου τέσσερα χρόνια δεν είχε νέα από την αδελφή της Ελένη, η οποία παρέμενε στη Ρουμανία. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία.

Ο γάμος με τον Ρίτσαρντ Μπράντραμ

Το 1947 η πριγκίπισσα Αικατερίνη παντρεύτηκε τον Βρετανό ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, αξιωματικό του βρετανικού στρατού και παίκτη του ράγκμπι.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί εν πλω, στο πλοίο «Ασκάνια», κατά την επιστροφή της Αικατερίνης στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Ο Μπράντραμ υπηρετούσε τότε στη Βαγδάτη.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Πολ Μπράντραμ, πατέρα του Νίκολας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη έζησε το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ζωής της στη Βρετανία και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 2007, σε ηλικία 94 ετών.

Από τον βρετανικό στρατό στο City

Ο Νίκολας Μπράντραμ ακολούθησε αρχικά στρατιωτική σταδιοδρομία. Υπηρέτησε ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν, αποκτώντας εμπειρία σε επιχειρήσεις σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά μέτωπα στα οποία αναπτύχθηκαν οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό πέρασε στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ακολούθησε επαγγελματική πορεία στο City του Λονδίνου.

Εργάστηκε στην Killik & Co., στη συνέχεια στην ισραηλινή Bank Leumi και αργότερα στην HSBC.Στην HSBC δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ιδιωτικής τραπεζικής, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία εύπορων πελατών.

Μετά τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2026 τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την τράπεζα.