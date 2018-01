Όσοι είδαν το εξώφυλλο του Vanity Fair τα είδαν όλα τριπλά! Τι και αν είχαν επιστρατευτεί η Όπρα Γουΐνφρεϊ, η Νικόλ Κίντμαν, η Ρις Γουίδερσπουν και ο Τομ Χανκς; Έπεσε τέτοιο photoshop στις φωτογραφίες της Annie Leibovitz που η Όπρα απέκτησε τρίτο χέρι και η Ρις Γουίδερσπουν ένα επιπλέον πόδι.

Το τεύχος με το πιο επικό fail στο Vanity Fair πέρασε απαρατήρητο πριν από την έκδοση του επετειακού τεύχους για τα 24 χρόνια κυκλοφορίας του και προκάλεσε χαμό στο ίντερνετ. Με μεγάλη δόση χιούμορ σχολίασαν η Όπρα Γουΐνφρεϊ και η Ρις Γουίδερσπουν την επική γκάφα.

«Λοιπόν… υποθέτω ότι τώρα όλοι ξέρουν πως έχω 3 πόδια. Ελπίζω να μπορείτε να με αποδεχτείτε για αυτό που είμαι», σχολίασε η Ρις Γουίδερσπουν. Η Όπρα δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει με άφθονη δόση χιούμορ. «Αποδέχομαι το τρίτο σου πόδι από τη στιγμή που αποδέχεσαι το τρίτο μου χέρι».

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY

— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 25, 2018