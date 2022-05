Νέα επικοινωνία είχαν σήμερα Σάββατο (21.5.2022) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το ζήτημα των αιτήσεων της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της πολύτιμης Συμμάχου μας Τουρκίας, σχετικά με τη σημασία των Ανοιχτών Θυρών του ΝΑΤΟ και των αιτήσεων ένταξης από τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Συμφωνούμε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια όλων των Συμμάχων πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν για την εξεύρεση λύσης» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Spoke with President @RTErdogan of our valued Ally #Turkey on the importance of #NATO’s Open Door and the membership applications by #Finland & #Sweden. We agree that the security concerns of all Allies must be taken into account and talks need to continue to find a solution.